В Антарктиде найдены следы древней цивилизации и военная база

В последнее время количество упоминаний ледяного континента на тематических Youtube-каналах растёт не по дням, а по часам. Среди свежих открытий конспирологов — заброшенная военная база, подводные тоннели, пирамиды-ретрансляторы.

Заброшенная военная база

Авторы Youtube-канала thirdphaseofmoon Блейк и Бретт Казенс утверждают, что обнаружили в Антарктиде заброшенную "военную базу". Такой вывод видеоблогеры сделали, проанализировав изображение поверхности материка с помощью программы Google Earth.

Сняв несколько "слоёв" с карты местности, братья увидели ряд параллельных вытянутых объектов неизвестного происхождения, причём некоторые из них излучали красный свет. По мнению блогеров, база могла являться частью целого города, погребённого под толщей снега и льда.

Межконтинентальные тоннели

Любопытный вывод о наличии на океанском дне тоннелей, соединяющих Антарктиду с Австралией и Аргентиной, сделал автор Youtube-канала Disclose Screen Нил Эванс. Он убрал слой воды в программе Google Earth и увидел сотни прямых линий, которые, по его мнению, берут начало на ледяном континенте.

Мы видим, что на самом деле находится на морском дне или под ним. Одно можно сказать наверняка — природа не создаёт прямых линий Нил Эванс

Древние пирамиды

Другой конспиролог заявил, что в Антарктиде есть очень странный объект, который может быть как пирамидой, построенной представителями древней цивилизации, так и потерпевшим крушение НЛО.

Теорию о наличии в Антарктиде древних пирамид поддерживает и писатель Майкл Салла. Он считает, что сооружения, аналогичные тем, которые были построены египтянами и майя, служили в качестве ретрансляторов энергии для космических кораблей пришельцев.

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