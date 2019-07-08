Сыщик исполняет волю умирающих: достаёт их "скелеты из шкафа" прямо на похоронах

Австралиец Билл Эдгар раскрывает истинные чувства смертельно больных клиентов к их близким во время церемонии прощания.

Частный детектив из Австралии Билл Эдгар заслужил прозвище "гробовой исповедник". Он исполняет последнюю волю своих нанимателей: озвучивает прямо на их похоронах то, что они не решались сказать при жизни. Сыщик запустил свой проект в прошлом году, когда к нему обратился смертельно больной клиент. 79-летний мужчина передал Эдгару конверт, в котором содержались инструкции о том, что нужно сделать на похоронах.

Детективу надлежало перебить лучшего друга умершего во время его поминальной речи и заявить, что почившему было известно о попытках приятеля вступить в интимную связь с его женой. Но этим завещание не ограничивалось. Сыщик должен был сказать ещё кое-что, и, по его признанию, это было нелегко. Он озвучил 30 фамилий и попросил этих людей встать.

Я прошу вас подняться — и убраться отсюда! Я не видел вас на протяжении 30 лет, так какого чёрта вы здесь делаете? Валите куда подальше! Билл Эдгар

На тех похоронах присутствовало 88 человек. После выступления Эдгара более половины из них тут же уехали, словно опасаясь гнева покойника. За эту работу детектив получил несколько тысяч долларов.

В послужном списке Эдгара на данный момент значатся уже семь "похоронных разоблачений". В отличие от первого случая, остальные дела были связаны в основном с признаниями в супружеской неверности или мелких преступлениях типа кражи, при этом сыщик заранее предупреждает своих клиентов о том, что, если речь пойдёт о серьёзных нарушениях закона, он вынужден будет обратиться в полицию.

Но не все умирающие нанимают Эдгара, чтобы насолить или отомстить своим близким. Одна женщина попросила его в течение года раз в месяц отправлять своему мужу письма из маленького городка, где они любили бывать вдвоём.

В письмах она признаётся ему в любви и просит никогда не забывать о ней. Это так красиво... Билл Эдгар

В описании к оказываемым Эдгаром услугам на его странице в "Фейсбуке" сказано, что сыщик даёт понять тем, кого клиент любил и ненавидел, насколько сильны были его чувства. Там же отмечается, что Эдгар может потребовать удалить с церемонии некоторых скорбящих по желанию нанимателя. Кроме того, его можно наделить правами распоряжаться теми вещами умершего, о которых не должны узнать родственники. "У каждого есть скелет в шкафу. А какой у вас?" — говорится в конце.

Одинокий и ненавидящий себя. Печальная жизнь Бенни Хилла, которую он скрывал