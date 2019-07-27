Волна-убийца и мистика. Как исчезли "австралийский "Титаник" и 200 пассажиров

Что погубило непотопляемый лайнер SS Waratah, обладавший восемью непроницаемыми отсеками, которые были распределены по всей длине корпуса, — волны-убийцы, проклятие или взрыв?

Самый крупный флагманский корабль своего времени, предназначенный для перевозки высшего руководства и ценных грузов британской империи, унёс свыше 200 жизней и стал предтечей "Титаника". Таинственная трагедия породила множество версий исчезновения судна. Но ни одного обломка корабля или хотя бы какого-нибудь свидетельства его гибели до сих пор не удалось обнаружить.

История SS Waratah

В 1908 году сошедший с верфи пароход SS Waratah начал осуществлять регулярные рейсы из Англии в Австралию через Южную Африку. Общая вместимость судна составляла 500 человек, корабль был оборудован сотней кают первого класса и располагал восемью парадными салонами. Руководить судном поставили Джошуа Илбери, капитана с 30-летним стажем, аса навигации в водах Тихого и Индийского океанов.

Год спустя на восточном побережье Африки в порту Дурбан на корабль погрузили шерсть, продукты питания и 1100 тонн свинцовых болванок. На борту было 92 пассажира и 119 человек экипажа. Накануне катастрофы 26 июля 1909 года он покинул гавань и взял курс на Кейптаун.

Расстояние между местом отправления и пунктом назначения составило 800 миль. На средней скорости это расстояние можно было пройти за трое суток. Прошла неделя, но от SS Waratah не поступило никаких вестей. Последним, кто видел корабль рядом с портом Святой Джонс, стал вахтенный матрос парохода "Клан Макинтайр".

Цветущий знак смерти

Корабль, построенный за два года до "Титаника", SS Waratah носил имя прекрасного малинового цветка варата (waratah) — это редкое растение произрастает на юго-востоке Австралии и даже является символом штата Новый Южный Уэльс. С ним и связана одна из мистических версий о проклятии корабля и всех его пассажиров.

После спуска на воду этого судна суеверные люди сразу увидели недобрый знак. Дело в том, что незадолго до этого корабль с таким же названием потерялся у острова Ушант в Ла-Манше в 1848 году, а годом ранее ещё один тёзка сгинул в заливе Карпентария на севере Австралии.

Если вспомнить историю первых недель, то у судна всё шло наперекосяк, вспоминали потом очевидцы. 5 ноября 1908 года спущенная на воду "Варата" впервые выходит из домашнего порта Лондон. Уже 6 декабря в машинном отделении судна вспыхивает пожар, но погасить получается только через четыре дня. "Варата" прибывает в Мельбурн, где её ремонтируют.

Подделки записок экипажа, трупы и жёлтая пресса

Первые поиски организуют британские власти после того, как проходит несколько месяцев. Это ни к чему не приводит. Спасатели не могут отыскать ни корабль, ни его обломки, ни погибших людей. "Варата" была оборудована 17 шлюпками, большим количеством спасательных кругов и нагрудников, чего достаточно для спасения нескольких сотен человек. Но ни одной шлюпки в зоне поиска не обнаружено.

Жёлтая пресса подогревает интерес общественности. Газеты пестрят противоречащими друг другу заголовками: "Пролит свет на таинственное исчезновение парохода", "Обнаружены бутылки с записками от погибшего экипажа "Вараты". Бутылки действительно находили, но ни в одной из записок имена не совпадали с именами исчезнувших пассажиров и экипажа. Власти были вынуждены признать, что это подделки.

Некоторые моряки утверждали, что видели трупы в водах Индийского океана. Капитан судна "Харлоу" Джошуа Илбери заявил, что 27 июля видел "Варату" издалека, а спустя час — вспышку пламени на её месте. Подплыв поближе, он ничего не обнаружил. Но смотритель маяка, дежуривший неподалёку, опроверг эту версию.

Роковое совпадение

Большой резонанс вызвало выступление пассажира Клаудио Сойера, доплывшего на "Варате" до Дурбана. Он заявил, что у судна были проблемы с остойчивостью, то есть способностью держать равновесие. Дескать, он делился с третьим помощником капитана сомнениями. Тот не стал возражать и сообщил Сойеру, что по этой причине намеревался покинуть пароход.

В газетах писали, что самому Клайду на протяжении нескольких ночей снились кошмары, в которых он пытался убежать от окровавленного рыцаря. Будучи суеверным, он также вспомнил, что это 13-й корабль в его путешествиях. Поэтому, не дождавшись прибытия в Лондон, он сошёл в Дурбане.

Три месяца поисков вдоль побережья ничего не дали. Отчаявшиеся родственники пропавших пассажиров снарядили на свои средства пароход "Вэйкфилд", который отправился в Дурбан. Прокурсировав полгода, он также остался ни с чем.

Южноафриканские волны-убийцы

В конце 1910 года правительство начинает официальное расследование. Опрашиваются сотни человек: бывшие пассажиры, инженеры и рабочие, строившие "Варату", независимые эксперты. Официальная версия — затопление судна вследствие шторма.

Выдвигаются и другие предположения: взрыв двигателя, сбой навигации, пожар на судне. Известно, что в тех краях с определённой периодичностью возникают волны-убийцы, достигающие до 30 метров в высоту. Их формируют циркумполярное течение (холодное поверхностное океаническое течение протяжённостью до 30 тысяч километров при ширине до 2,5 тысячи километров) и постоянные ветра.

Если корабль не справляется с первой волной, то следующие две его гарантированно потопят. Но дело в том, что "Варата", оснащённая восемью непотопляемыми отсеками, не могла погибнуть просто от больших волн. Существовала версия, что на корабле произошла техническая неполадка и именно в это время судно настигли волны-убийцы.

Через 40 лет все опять вспомнили о пропавшем корабле. Это случилось в 1955 году, когда экипаж военного самолёта, облетавшего территорию, увидел тень между рифами южноафриканского побережья. По форме она напоминала большой корабль. Один из военных заявил, что заметил очертание букв, напоминающих WARA, что намекало на несчастную "Варату".

Однако группа журналистов, отправившаяся на место происшествия, ничего не обнаружила. Эксперты, исследовавшие те места, сказали, что там кладбище военных кораблей, затонувших во время Второй мировой войны.

Неразгаданная тайна

Было ещё две истории, когда казалось, что тайну скоро разгадают. В 1956 году капитан одного из рыболовецких судов поднял со дна кусок обшивки старого корабля. Эксперты заявили, что именно таким металлом обшивали корабли до Первой мировой. Но исследование дна отложили в долгий ящик, ссылаясь на отсутствие необходимой водолазной техники.

В 1999 году доктор Браун из морского агентства ЮАР организовал специальную экспедицию. Но нашёл только подбитое немецкой подлодкой судно 1942 года. До сих пор вопрос, куда делся корабль с двумя сотнями человек, почему не осталось никаких следов катастрофы, продолжает порождать массу версий.