Парень 13 лет скрывал от брата с амнезией правду о маме, пока не нашлось их фото

Маркус Льюис не хотел, чтобы его близнец узнал о том, как мать растлевала их вместе с друзьями.

55-летний британец Алекс Льюис потерял память в 1982 году: он попал в ДТП на мотоцикле и получил тяжёлую травму головы. Выйдя из комы, Алекс не узнал никого, включая мать Джилл и брата-близнеца Маркуса — людей, которые сыграли ключевую роль в его судьбе. Его история легла в основу документального фильма Tell Me Who I Am ("Скажи мне, кто я"), вышедшего на Netflix, передаёт Mirror.

Алекс начисто забыл всё своё прошлое, и Маркус решил воспользоваться этим обстоятельством, чтобы скрыть от него страшную правду: Джилл растлевала своих сыновей до 14-летнего возраста, причём нередко в этом участвовали и её друзья.

Это было легко. Алекс полностью мне доверял. Когда он задавал уточняющие вопросы, я намеренно не сообщал ему некоторые подробности из жизни нашей семьи Маркус Льюис

Отец близнецов, Джон Лэнгфорд-Льюис, погиб в дорожной аварии, когда им было всего три недели. В тот роковой день вместе с ним в машине находился и Алекс, но каким-то чудом ему удалось выжить. Он разобьётся на мотоцикле спустя 18 лет. Всё это время мать воспитывала братьев одна — так, как считала нужным.

Маркусу удавалось на протяжении 13 лет держать Алекса в неведении по поводу их общего прошлого. По сути, он придумал для брата новую биографию.

Я убивал сразу двух зайцев, ведь я как бы проживал его новую жизнь вместе с ним, и для меня это тоже стало спасением Маркус Льюис

Джилл умерла в 1995 году от рака мозга. Прибираясь дома, Алекс обнаружил откровенное фото, которое его одержимая мать хранила у себя долгие годы. На нём была сама Джилл и оба её сына. Так жизнь Алекса началась заново во второй раз.

Если бы я мог понять, почему она это делала. Я ведь был ребёнком, а она была моей матерью. Я просто не знал, что может быть по-другому Алекс Льюис

