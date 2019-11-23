Чёрная Орхидея, перевал Дятлова и дети Соддеров: 7 самых тёмных тайн XX века

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Фото © Wikipedia

Лучшие умы человечества бились над этими загадками на протяжении десятилетий, но истина так и осталась где-то рядом.

BuzzFeed вспомнил нераскрытые дела, от которых до сих пор бегут мурашки по коже.

Исчезновение Бобби Данбара

<p>Бобби Данбар и Брюс Андерсон. Фото © Wikipedia</p>

23 августа 1912 года в американском штате Луизиана во время семейной рыбалки при загадочных обстоятельствах исчез четырёхлетний Бобби Данбар. Масштабные поиски не принесли результатов. Спустя восемь месяцев в другом штате и в другой семье был обнаружен похожий на пропавшего мальчик по имени Брюс Андерсон. Суд признал его сыном Данбаров, но в 2004 году ДНК-тест показал, что на самом деле ребёнок никак не был связан с этой семьёй. О судьбе настоящего Бобби до сих пор ничего не известно.

Незнакомец из Сомертона

<p>Труп неизвестного мужчины, обнаруженный на пляже Сомертон. Фото © Wikipedia</p>

1 декабря 1948 года на пляже Сомертон близ Аделаиды (Австралия) было обнаружено тело неизвестного мужчины. В прессе дело почти сразу окрестили самой большой загадкой в истории Зелёного континента. Личность убитого, как и способ его умерщвления, установить не удалось. Но больше всего вопросов вызвала страница из томика поэта Омара Хайяма, найденная в кармане брюк мертвеца. На ней было напечатано всего два слова: "Тамам шуд" (в переводе с персидского — "завершено").

Чёрная Орхидея

<p>Элизабет Шорт после задержания за нетрезвое вождение. Фото © Wikipedia</p>

22-летняя Элизабет Шорт — официантка, представлявшаяся начинающей актрисой — была убита в Лос-Анджелесе в январе 1947 года. Её дело получило широкий резонанс, в первую очередь из-за жестокости, с которой было совершено преступление: разрубленное на две части тело, удалённые половые органы и соски, разрезанное от рта до ушей лицо. Убийство до сих пор не раскрыто и остаётся одним из самых загадочных в истории США. Прозвище Чёрная Орхидея Шорт получила уже после смерти.

Мистер Жестокий

<p>Полицейский фоторобот Мистера Жестокого. Изображение © Wikipedia</p>

Всё, что известно о серийном педофиле, который орудовал в Мельбурне (Австралия) на рубеже 1980–1990 годов, — его фоторобот (вернее, изображение его маски) и прозвище — Мистер Жестокий. Маньяк изнасиловал трёх девочек и считается причастным к убийству четвёртой. Он нападал на детей в их жилищах, связывая домочадцев. Мистер Жестокий действовал хладнокровно и не оставлял после себя ни одной улики. Уровень его преступного интеллекта до сих пор поражает криминалистов.

Пропавшие дети Соддеров

<p>Объявление о награде за сведения о пропавших детях семьи Соддеров. Фото © Wikipedia</p>

24 декабря 1945 года в городе Фейетвилл (США) пожар уничтожил дом многодетной семьи Соддеров. Родителям и четырём из девяти детей удалось спастись, оставшиеся пятеро пропали без вести: их тела или останки не были обнаружены на пепелище. Поиски детей ни к чему не привели, но Соддеры устроили на месте сгоревшего дома мемориал, так и не потеряв надежды на чудо. Что же случилось с пропавшими детьми? Ответа на этот вопрос до сих пор нет.

Гибель группы Дятлова

<p>Место последней стоянки группы Дятлова. Фото © Wikipedia</p>

Трагедия, разыгравшаяся 2 февраля 1959 года на севере Свердловской области, до сих пор будоражит умы писателей и кинематографистов. В ту ночь при крайне загадочных обстоятельствах в полном составе погибла группа лыжников из девяти человек под руководством Игоря Дятлова. Официальный вывод — стихийное бедствие, но из-за недостатка сведений возникло множество альтернативных версий случившегося — от секретного испытания нового оружия до нападения снежного человека.

Пятеро из Юбы

<p>Скриншот видео / Youtube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=tmXq5qlsQVU" target="_blank">Top Mysteries</a></p>

24 февраля 1978 года пятеро молодых мужчин из города Юба (США), страдающих расстройствами психики, отправились на баскетбольный матч, который проходил в Калифорнийском университете. После игры они заехали в магазин за напитками — это был последний раз, когда их видели живыми. Останки четверых были найдены спустя несколько месяцев в лесной глуши, пятый пропал без вести. Из-за таинственности произошедшего это дело прозвали "американским перевалом Дятлова".

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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