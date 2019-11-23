Чёрная Орхидея, перевал Дятлова и дети Соддеров: 7 самых тёмных тайн XX века

Лучшие умы человечества бились над этими загадками на протяжении десятилетий, но истина так и осталась где-то рядом.

BuzzFeed вспомнил нераскрытые дела, от которых до сих пор бегут мурашки по коже.

Исчезновение Бобби Данбара

23 августа 1912 года в американском штате Луизиана во время семейной рыбалки при загадочных обстоятельствах исчез четырёхлетний Бобби Данбар. Масштабные поиски не принесли результатов. Спустя восемь месяцев в другом штате и в другой семье был обнаружен похожий на пропавшего мальчик по имени Брюс Андерсон. Суд признал его сыном Данбаров, но в 2004 году ДНК-тест показал, что на самом деле ребёнок никак не был связан с этой семьёй. О судьбе настоящего Бобби до сих пор ничего не известно.

Незнакомец из Сомертона

1 декабря 1948 года на пляже Сомертон близ Аделаиды (Австралия) было обнаружено тело неизвестного мужчины. В прессе дело почти сразу окрестили самой большой загадкой в истории Зелёного континента. Личность убитого, как и способ его умерщвления, установить не удалось. Но больше всего вопросов вызвала страница из томика поэта Омара Хайяма, найденная в кармане брюк мертвеца. На ней было напечатано всего два слова: "Тамам шуд" (в переводе с персидского — "завершено").

Чёрная Орхидея

22-летняя Элизабет Шорт — официантка, представлявшаяся начинающей актрисой — была убита в Лос-Анджелесе в январе 1947 года. Её дело получило широкий резонанс, в первую очередь из-за жестокости, с которой было совершено преступление: разрубленное на две части тело, удалённые половые органы и соски, разрезанное от рта до ушей лицо. Убийство до сих пор не раскрыто и остаётся одним из самых загадочных в истории США. Прозвище Чёрная Орхидея Шорт получила уже после смерти.

Мистер Жестокий

Всё, что известно о серийном педофиле, который орудовал в Мельбурне (Австралия) на рубеже 1980–1990 годов, — его фоторобот (вернее, изображение его маски) и прозвище — Мистер Жестокий. Маньяк изнасиловал трёх девочек и считается причастным к убийству четвёртой. Он нападал на детей в их жилищах, связывая домочадцев. Мистер Жестокий действовал хладнокровно и не оставлял после себя ни одной улики. Уровень его преступного интеллекта до сих пор поражает криминалистов.

Пропавшие дети Соддеров

24 декабря 1945 года в городе Фейетвилл (США) пожар уничтожил дом многодетной семьи Соддеров. Родителям и четырём из девяти детей удалось спастись, оставшиеся пятеро пропали без вести: их тела или останки не были обнаружены на пепелище. Поиски детей ни к чему не привели, но Соддеры устроили на месте сгоревшего дома мемориал, так и не потеряв надежды на чудо. Что же случилось с пропавшими детьми? Ответа на этот вопрос до сих пор нет.

Гибель группы Дятлова

Трагедия, разыгравшаяся 2 февраля 1959 года на севере Свердловской области, до сих пор будоражит умы писателей и кинематографистов. В ту ночь при крайне загадочных обстоятельствах в полном составе погибла группа лыжников из девяти человек под руководством Игоря Дятлова. Официальный вывод — стихийное бедствие, но из-за недостатка сведений возникло множество альтернативных версий случившегося — от секретного испытания нового оружия до нападения снежного человека.

Пятеро из Юбы

24 февраля 1978 года пятеро молодых мужчин из города Юба (США), страдающих расстройствами психики, отправились на баскетбольный матч, который проходил в Калифорнийском университете. После игры они заехали в магазин за напитками — это был последний раз, когда их видели живыми. Останки четверых были найдены спустя несколько месяцев в лесной глуши, пятый пропал без вести. Из-за таинственности произошедшего это дело прозвали "американским перевалом Дятлова".

Парень 13 лет скрывал от брата с амнезией правду о маме, пока не нашлось их фото