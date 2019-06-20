"Я тебя хочу изнасиловать". Пассажир снял, как ему угрожает таксист в Коломне

Ссоры между пассажирами и таксистами — дело, к сожалению, нередкое. Но иногда градус накала зашкаливает.

Неприятный инцидент произошёл в подмосковной Коломне. На кадрах видно, как шофёр, недовольный тем, что ссора попала на камеру, бьёт пассажира, который пытается его успокоить. А затем и вовсе начинает угрожать ему изнасилованием.

Я тебя хочу изнасиловать. Будем с тобой сексом заниматься, я блондинку ещё не пробовал Таксист

Позже 20-летний пассажир написал пост в соцсетях с рассказом об инциденте. Он отметил, что конфликт разгорелся потому, что водитель "Яндекс.Такси" хотел везти клиента не за указанную "Яндексом" цену, а за свою. Шофёр не только угрожал, но и пытался удерживать парня в машине. А успокоился только тогда, когда тот позвонил в полицию.

Водитель сказал, что не повезёт по цене "Яндекса", а только по своей, начал хамить, грубить и угрожать. В процессе поездки он держал меня за руки, чтобы я не выбежал из машины, угрожал увозом за город с целью изнасилования <...> Пассажир

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