"Я тебя хочу изнасиловать". Пассажир снял, как ему угрожает таксист в Коломне

25

Видео © Telegram/Mash

Ссоры между пассажирами и таксистами — дело, к сожалению, нередкое. Но иногда градус накала зашкаливает.

Неприятный инцидент произошёл в подмосковной Коломне. На кадрах видно, как шофёр, недовольный тем, что ссора попала на камеру, бьёт пассажира, который пытается его успокоить. А затем и вовсе начинает угрожать ему изнасилованием.

Я тебя хочу изнасиловать. Будем с тобой сексом заниматься, я блондинку ещё не пробовал

Таксист

Позже 20-летний пассажир написал пост в соцсетях с рассказом об инциденте. Он отметил, что конфликт разгорелся потому, что водитель "Яндекс.Такси" хотел везти клиента не за указанную "Яндексом" цену, а за свою. Шофёр не только угрожал, но и пытался удерживать парня в машине. А успокоился только тогда, когда тот позвонил в полицию.

<p>Пассажир &#34;Яндекс.Такси&#34;. Фото © VK</p>

Водитель сказал, что не повезёт по цене "Яндекса", а только по своей, начал хамить, грубить и угрожать. В процессе поездки он держал меня за руки, чтобы я не выбежал из машины, угрожал увозом за город с целью изнасилования <...>

Пассажир

В Брянске водитель такси снял битву с пассажиркой, которая очень хотела пива

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×