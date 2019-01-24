Таксисты против пассажиров. Самые шокирующие случаи

Водитель "Яндекс.Такси" завёз пассажира в западню, где на него напали, избили и ограбили. Нападавшие задержаны. Но этот случай — лишь один из серии: по всей России таксисты всё чаще становятся героями неприятных новостей. Вот наша подборка 5 самых громких происшествий за последнее время.

1. Тюмень — похищенное дитя

Жители Тюмени устроили погоню за таксистом. Тот рванул с места, когда в салоне был двухмесячный ребёнок. Родители обходили машину, чтобы забрать малыша, и в это время водитель вдавил "тапку" в пол. Машина уехала недалеко. Родители считают, что так таксист хотел проучить молодых супругов, которые отказались доплатить за малыша в салоне.

2. Москва — половина уха

Конфликт произошёл в центре столицы. На Академика Королёва женщина вызвала такси и повздорила с водителем. Неизвестно, кто начал. Известно, чем закончилось — таксист резко закрыл дверь. Она ударила пассажирку по голове и сильно повредила ей часть уха. Пострадавшая обратилась в полицию.

3. Калининград — уплывшая добыча

Калининградский таксист украл у пассажира 150 килограммов рыбы, которые тот до этого тоже украл. Пассажир обчистил холодильник магазина и поймал такси, чтобы довезти добычу к подельнику. Но как только грабитель-рыболов покинул салон автомобиля, таксист нажал на газ и скрылся. Грабителя задержали, а вот таксиста не нашли.

4. Новосибирск — сбитая собака

В конце августа новосибирский таксист сбил собаку хаски. Водитель не пожелал останавливаться. Ведь даже бампер не помялся. Но с ним ехали две сердобольных девушки. Они выскочили из салона и собаку подобрали. Таксист девушек послал куда подальше и скрылся. А собаку в итоге доставили в ветлечебницу, где выходили.

5. Ростов — нервная мать

Таксист в Ростове выгнал из машины семью с детьми. Мать закурила в салоне. И это таксисту не понравилось. Он вернул ей деньги, но потребовал выйти из машины. Женщина выходить отказалась. И начала оскорблять водителя. К ней присоединился её муж. Таксист двинул ему в лицо. Выдворил семью с двумя детьми на улицу и скрылся.

Друг друга стоят

Стоит сказать, что пассажиры такси нередко ведут себя не лучше, чем некоторые распоясавшиеся водители. И заголовки "Двое пьяных супругов избили таксиста битой", "Таксиста ограбили", "Пассажир обманул таксиста" встречаются не реже новостей о преступлениях водителей. Однако если преступлениями пассажиров часто занимается полиция, то вот проступки таксистов, ну, понятно, за исключением криминальных, никак не порицаются работодателями. Вам могут нагрубить, могут высадить, могут вести себя неадекватно. Чаще всего вы не получите компенсации — хорошо если не получите по лицу. Фирмы-агрегаторы такси, как правило, молчат на все запросы прессы. И перед пассажирами нечасто извиняются. Или объясняют это тем, что официально водитель у них не работает и ответственности они никакой не несут.