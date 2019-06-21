Такси не роскошь, а средство повышенной опасности. Права, паспорт есть? Принят!

Ещё лет десять назад поездка на такси была роскошью, а сегодня агрегаторы сделали ее доступной любому. Но низкая цена автоматически снизила многие другие параметры и, главное, БЕЗОПАСНОСТЬ. Очередной дикий случай произошёл в подмосковной Коломне. Амбал-шофёр грозился избить и изнасиловать пассажира из-за… жалких 12 рублей. Случаев, когда водители агрегаторов такси становятся участниками ДТП и героями криминальных сводок, всё больше. Кадровая политика "Яндекс.Такси", Uber, "Ситимобил" или GetTaxi максимальна упрощена.

"Изнасилую, а потом съем"

20-летний москвич Матвей Гальчанский вызвал "Яндекс.Такси". Приехала Toyota Corolla. Сел в салон, машина тронулась.

— Цена поездки в приложении какая? — вдруг спрашивает водитель Андрей Сергеевич Рыбалко .

— 88 рублей, — отвечает парень.

— Будет стоить 100. Мало ли что приложение показывает. Определять стоимость имею право только я.

Матвей не согласился и сначала получил отборную ругань в свой адрес. Пассажир попытался покинуть авто. Однако таксист цепко схватил его за руку и прорычал:

— Я тебя хочу изнасиловать. Едем с тобой сексом заниматься, я блондинку ещё не пробовал. А что мне полиция? Изнасилую и съем потом.

Спасибо XXI веку, инцидент засняли со всех ракурсов оба его участника и вылили в Сеть. Одну съёмку вёл пассажир, вторую — видеорегистратор водителя. Смотрите и делайте выводы сами:

Матвей всё же сумел выскочить из салона, не поленился написать заявление в полицию и инициировать доследственную проверку в отношении обидчика. Среди друзей Матвей теперь герой.

Хроники пикирующих таксистов

Вспомним лишь самые свежие инциденты с водителями "Яндекс.Такси", Uber и GetTaxi:

В Брянске водитель проехал на красный и столкнулся с другим автомобилем. Виновник ДТП отказался проходить медицинское освидетельствование и на вид был нетрезв. В Петербурге нетрезвую клиентку изнасиловал таксист. Надругался над ней и выставил из авто. В Челябинске таксиста посадили на два года за то, что угробил в аварии пассажира и покалечил двух. В опасной ситуации он не уступил дорогу. В Ульяновске таксист разогнал автомобиль до 80 км/ч и переписывался в соцсетях, управляя одной рукой и не следя за дорогой. В подмосковных Липицах шофёр избил пассажира и отнял у него дорогостоящий телефон. В Челябинске таксист изнасиловал 29-летнюю пассажирку, намеренно увезя её в безлюдное место. В изнасиловании пассажирки подозревается водитель из Мытищ. В Москве подано заявление в полицию на водителя, который без стеснения мастурбировал при пассажирке. Москвичка пожаловалась, что её домогались два таксиста подряд. Ехала она в сторону "Москва-Сити". В подмосковном Долгопрудном пассажира ограбили, возили в багажнике.

На самом деле абсурдных, возмутительных, диких и просто опасных случаев с шофёрами агрегаторов такси происходит по всей России пугающе много. Если присмотреться — это система. Оказывается, никакой, даже самый раскрученный бренд не гарантирует, что тебя не изобьют, не изнасилуют и не "врежут" в столб. Почему это происходит?

Будущее наступило! О дивный новый мир...

Начать можно с монополизации рынка. Дороги крупных городов России заняли мощные агрегаторы. Они просто задавили крупные таксопарки старой системы и мелких перевозчиков подмяли под себя. Владелец одного из столичных автопарков Александр рассказывает Лайфу:

— Кадровая политика "Яндекс.Такси" резко ухудшилась после того, как отечественная компания объединилась с международным "Убером". Причины? Во-первых, в "Убере" изначально были более мягкие условия отбора водителей. Во-вторых, чем огромнее структура, тем тяжелее ей контролировать своих сотрудников. Сейчас в агрегаторы такси берут всех, у кого есть паспорт и права.

По моему мнение, Минтрансу нужно вводить новые ограничения. Требовать справку об отсутствии судимости. Ввести экзамен на знание русского языка для гастарбайтеров из Средней Азии. Требовать минимум полгода водительского стажа именно в условиях российского мегаполиса, а не деревни с тремя сельскими дорогами.

Ещё нужна регулярная переэкзаменовка таксистов, каждые три месяца например. Увы, на данный момент агрегаторы такси выявляют плохих шофёров лишь после жалоб клиентов, то есть уже по факту произошедших ЧП и прочих неприятных инцидентов.

Правозащитница в сфере легкового такси Елена Гращенкова серьёзно пострадала в аварии. Её вёз таксист в состоянии наркотического опьянения. Он врезался в столб, и Елене стоило больших трудов отсудить у агрегатора такси 300 тысяч рублей. Теперь она сама помогает таким же жертвам агрегаторов и хорошо понимает не только проблему, но и её причины:

— Новые агрегаторы уничтожили старую структуру, которая контролировала водителей. Теперь стать сотрудником популярных сервисов может любой, у кого есть права. Приём на работу простой: скачиваете приложение, регистрируетесь в программе, чтобы начать получать заказы.

Никого сейчас не интересует состояние шофёра, сидел ли он в тюрьме, употреблял ли наркотики и так далее. Играет свою роль и низкий доход таких водителей. Из такси вытеснены адекватные люди, а взамен приходят те, кому надо срочно получить несколько тысяч наличными. Всё это в совокупности и привело к ситуации, которую мы видим.

При этом на жалобы клиентов агрегаторы стабильно отвечают, что ничем вам не обязаны. Они просто соединили вас с водителем, которого выбрал робот. Это просто беспредел.

Корреспондент Лайфа сам попробовал устроиться на работу таксистом. Нашёл объявление, набрал телефон и спросил у оператора, что необходимо для такой ответственной работы:

— Права и паспорт, больше ничего. Приезжайте, — был ответ.

Таксопарки, где начальник колонны знал каждого из своих водителей в лицо и по имени отчеству, канули в прошлое после почти незаметных таксистских бунтов. Будущее наступило, мобильные приложения оставили без работы диспетчеров, агрегаторы похоронили прошлую систему таксопарков. Чтобы стать таксистом, уже не надо иметь приличный водительский стаж, знать город, проверяться каждое утро и вечер у врача... Таксистом может стать любой: повар, инженер, слесарь или человек без определённой профессии. Права и паспорт есть? Всё, ты таксист!

Кто виноват — понятно. Что делать?

О том, что государство должно вмешаться в регулирование этого рынка, говорят даже сами владельцы таксопарков. И факты налицо. Иначе, какому бы из нескольких брендов агрегаторов вы ни доверяли, в любой момент вы сядете в такси, а вас "изнасилуют и съедят".