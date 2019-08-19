Время, деньги и фейковые заказы. Как нас обманывают таксисты

Безналичная оплата такси экономит деньги и силы, но, как выяснил Лайф, есть риск потратить больше, чем планировалось. В России в последнее время участились жалобы на онлайн-сервисы заказа такси. Есть ряд уловок, с помощью которых таксисты-мошенники выуживают деньги с наших счетов.

Время — деньги

Самый простой способ — накрутка цены за время ожидания. Клиент имеет право на бесплатные пять минут, но некоторые водители начинают отсчитывать это время, ещё не подъехав к месту назначения. Особо предприимчивые подъезжают не туда, чтобы клиент потратил время на поиск машины.

Пользователь соцсети пишет, как таксист подъехал совершенно к другому месту, объяснив, что у него так показывает навигатор. Через 15 минут клиент с трудом нашёл машину. По окончании поездки со счёта списалось 600 рублей, а не 450 — за время ожидания, как потом объяснили в компании. Доказать что-то и вернуть деньги не получилось.

Ещё один подобный случай произошёл в Воронеже. Пользователь сообщил, как у него сняли 159 рублей, несмотря на то что машина так и не подъехала. Всё время ожидания водитель не выходил на связь, был вне зоны доступа.

В другом случае девушке, отказавшейся от услуги, потому что ей надоело ждать водителя, пришлось заплатить за ожидание. Водитель не приехал, но ей ещё долго пытались доказывать, что это она не вышла, а он ждал.

Иногда водители высаживают пассажиров, не доехав пару сотен метров до места назначения. Дескать, какая разница — перед домом или за ним. Помните, что с вашего счёта могут снять больше просто потому, что маршрут формально изменен!

Нередки случаи, когда водитель отказывается везти пассажира потому, что тариф, по его мнению, слишком дешёвый. Российский режиссёр Алексей Красовский рассказал недавно в "Фейсбуке", как таксист хотел высадить его из-за того, что поездка стоила всего лишь 160 рублей. При этом сумма в 350 рублей уже была списана с его счёта. То есть пассажир оказался виноват в том, что "Яндекс.Такси" платит своим водителям в два с лишним раза меньше стоимости поездки.

Поговорил по душам, потом обманул

Другой пассажир, засидевшись вечером в баре, решил заказать такси. Сумма в 553 рубля вполне устроила его, к тому же таксист оказался приятным человеком, любителем поговорить по душам. Хорошее впечатление было испорчено, когда выяснилось, что у мужчины списали на 150 рублей больше оговорённой суммы за 11 минут ожидания, которых не было. Очевидно, что таксист включил счётчик ожидания, ещё не доехав до пункта назначения.

При повышенном спросе растёт и тариф. О таком случае рассказал пользователь Павел, переплативший 500 рублей. После того как его тариф вырос в процессе поездки, он получил от компании компенсацию в виде бонуса в размере 200 рублей. Утешение, но слабое. Недобросовестные водители могут сознательно поднимать коэффициент. Иногда водители, видя много заказов, поступающих из одного места, сговариваются и игнорируют их, это свойственно для не очень больших агрегаторов такси. Приложения в таком случае поднимают цены в два раза.

У службы такси "Ситимобил" был случай, когда "бюджетный" заказ в 850 рублей был единодушно проигнорирован водителями. Клиент позвонил в компанию, чтобы выяснить, в чём дело, и услышал от диспетчера, что их машин в аэропорту много, а значит, и цена не может быть высокой. Это случилось весной 2019 года.

Пользователь "Фейсбука" намеревался уехать ночью из аэропорта на такси, приложение показывало стоимость 850 рублей. Но после получения багажа стоимость поездки увеличилась в два раза.

В пресс-службе крупнейшего агрегатора — "Яндекс.Такси" — Лайфу заявили, что это связано с "динамическим ценообразованием".

— Наши алгоритмы устроены так, чтобы показывать пользователю, как можно снизить стоимость поездки, изменив точку посадки, — например, перейти на другую сторону улицы, чтобы не пришлось разворачиваться. Когда водитель требует отменить заказ, мы рекомендуем сообщать об этом в нашу круглосуточную службу поддержки. Каждый такой случай тщательно проверяется. Нарушение стандартов сервиса грозит водителю снижением рейтинга или отключением от заказов, — отметила пресс-секретарь "Яндекс.Такси" Наталья Рожкова.

Дублирующие устройства

Если манипуляции с ожиданием и маршрутом легко отследить, то такой способ, как использование дублирующих устройств, — нет. Он нужен для того, чтобы клиенту показывать один счётчик, а стоимость высчитывать на другом. На одном будут капать деньги за ожидание, а на другом, который видит клиент, — нет. Главное, чтобы финальная цена не превышала изначальную больше, чем на 50%. Разница цен объясняется пробками, ожиданием, другими издержками.

Ложные GPS — распространённый способ мошенничества. Это софт, который подменяет координаты устройства. К примеру — Mock Location, который успешно имитирует движение машины по автостраде. Он правдоподобно едет, останавливается, сбавляет скорость, держит среднюю скорость и при этом стоит на месте.

Эксперты отмечают, что в последнее время такси-сервисы этой проблемой активно занимаются: ставят заглушки, пополняют чёрный список мошенников. Борьба идёт с переменным успехом: в Google Play больше сотни приложений, позволяющих сбить GPS.

Таксовать, не выходя из дома

В Сызрани ушлые таксисты научились зашибать деньги, не прилагая усилий. Схема простая: водитель набирает заказы, но не ездит на них, а потом списывает за них деньги, как за оказанные услуги.

Местная жительница вызвала такси, но так и не дождалась автомобиля. Вскоре выяснилось, что водитель отменил заказ. Деньги со счёта списались. Некоторым приходилось платить за два отменённых заказа. Подобное случается и в Москве. Пользователь "Фейсбука" Мария заказала такси в аэропорт. Её устроила заявленная сумма 1200 рублей. Вскоре деньги списались, а через пару минут пришло сообщение, что водитель успешно завершил заказ и просит оценить поездку. Отмену поездки "компенсировали", заплатив потерпевшей 99 рублей.

Один из способов вытянуть деньги из клиента — использование двойной оплаты. В комментариях к статье на сайте Росконтроля девушка рассказала о том, как зарегистрировалась в приложении и благополучно забыла об этом. А когда после одной поездки расплатилась с водителем наличными, у неё со счёта была списана точно такая же сумма. Сделав для себя выводы, она отвязала карту от приложения и теперь расплачивается исключительно наличкой.

Вопрос, насколько безопасно использовать приложения, остаётся открытым. К сожалению, использовать их и быть полностью защищённым невозможно.

— Единственное, что может предпринять клиент, — использовать для привязки к сервису отдельную карту, на которой небольшая сумма денег. Не только в такси, но и вообще при покупке через Интернет. Других вариантов защититься у человека нет, — поделился эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

По его мнению, телефоны на системе Android менее защищены, чем Apple, но для злоумышленников проще ломать клиент-банк пользователя, а не сервис такси.