Волочкова показала, как выбирала особняк, исходя из умения раздвигать ноги

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Волочкова показала, как выбирала особняк, исходя из умения раздвигать ноги

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Фото: instagram / volochkova_art

В "Инстаграме"экс-балерины снимки со шпагатом занимают значительную часть. Но теперь танцовщица предложила взглянуть на него по-другому.

На фоне скандалов и несостоявшегося переезда на Мальдивы Волочкова решила порадовать подписчиков. В этот раз экс-балерина выложила фото со шпагатом на лестнице и загадала им загадку. В подписи к фото она предложила им отгадать размер её "визитной карточки".

Отгадайте длину моего шпагата с вытянутыми носочками...

Анастасия Волочкова

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/" target="_blank"><strong>volochkova_art</strong></a></p>

И тут же сама дала подсказку: шпагат идеально вписывается в завершение лестницы её особняка, который танцовщица специально подбирала под растяжку. Экс-балерина скромно назвала шпагат изысканным мерилом, закрыв комментарии от "злопыхателей".

#шпагатволочковой точно подходит и вписывается в завершение мраморной лестницы моего особняка. Это одна из причин, по которой я его приобрела! #шпагатволочковой — это очень изысканное мерило

Анастасия Волочкова

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/" target="_blank"><strong>volochkova_art</strong></a></p>

Впрочем, помимо шпагата у Анастасии есть и ещё одна страсть — фото топлес и веники для бани. Недавно она похвасталась подарком от Никаса Сафронова, выложив полуголое фото с берёзовым веником.

Море волнуется раз. Волочкову поймали на убогом фотошопе "самых длинных ног"

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