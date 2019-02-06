Волочкова показала, как выбирала особняк, исходя из умения раздвигать ноги

В "Инстаграме"экс-балерины снимки со шпагатом занимают значительную часть. Но теперь танцовщица предложила взглянуть на него по-другому.

На фоне скандалов и несостоявшегося переезда на Мальдивы Волочкова решила порадовать подписчиков. В этот раз экс-балерина выложила фото со шпагатом на лестнице и загадала им загадку. В подписи к фото она предложила им отгадать размер её "визитной карточки".

Отгадайте длину моего шпагата с вытянутыми носочками... Анастасия Волочкова

И тут же сама дала подсказку: шпагат идеально вписывается в завершение лестницы её особняка, который танцовщица специально подбирала под растяжку. Экс-балерина скромно назвала шпагат изысканным мерилом, закрыв комментарии от "злопыхателей".

#шпагатволочковой точно подходит и вписывается в завершение мраморной лестницы моего особняка. Это одна из причин, по которой я его приобрела! #шпагатволочковой — это очень изысканное мерило Анастасия Волочкова

Впрочем, помимо шпагата у Анастасии есть и ещё одна страсть — фото топлес и веники для бани. Недавно она похвасталась подарком от Никаса Сафронова, выложив полуголое фото с берёзовым веником.

Море волнуется раз. Волочкову поймали на убогом фотошопе "самых длинных ног"