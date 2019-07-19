Тарзан выложил голое фото, показав, как они с Королёвой подходят друг другу

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Фото © Instagram / koroleva__star

49-летний танцор Сергей Глушко сейчас вместе с женой отдыхает в Черногории, откуда шлёт подписчикам в "Инстаграме" открытки и приветы.

Артист часто балует фанатов снимками своей полуобнажённой натуры, вот и в этот раз от привычной программы мужчина решил не отходить. Приятным и важным дополнением стала любимая жена — 46-летняя Наташа Королёва, которая любое фото способна сделать только лучше. Под снимком Тарзан пошутил: "Поймал русалку — теперь сушу её на солнышке".

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/tarzan___official/" target="_blank"><strong>tarzan___official</strong></a></p>

Подписчики артиста оценили юмор и принялись развивать тему. К тому же многие заметили, как идеально Сергей и Наташа подходят друг другу, и не только физически, конечно же.

Вот что значит подходят друг другу! Все изгибы совпали

Пользователь "Инстаграма"

Завидую людям без комплексов! Тарзан, вами восхищаюсь, не телом (!), а как верно вы любите Наташу! Она супер!

Пользователь "Инстаграма"

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/koroleva__star/" target="_blank"><strong>koroleva__star</strong></a></p>

Звезда в кайфе на эксклюзивном приспособлении для загара "Тарзанка"

Пользователь "Инстаграма"

Сергей Глушко, он же Тарзан, — известный бодибилдер, актёр и певец, в большей степени прославившийся как стриптизёр. В 2001 году он начал встречаться с Наташей Королёвой, а в 2003-м они узаконили свои отношения. Тарзан до сих пор гастролирует со своим танцевальным шоу, и жена относится к работе мужа с пониманием.

Королёва вслед за Лободой выложила фото, где стоит на руках, сняв с себя всё

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