"Я не могла сидеть из-за язв на ягодицах, а теперь на этом месте крутое тату"

36-летняя Никола Флетчер из Блэкпула с детства страдала болезнью Крона. Заболевание пищеварительной системы спровоцировало образование язв: из-за них женщина даже не могла сидеть. В 29 лет Никола решилась на операцию, которая избавила её от язв, но оставила ужасный шрам на ягодицах.

Последние 10 лет перед операцией Никола провела, страдая от боли: из-за жутких язв на ягодицах женщина не могла сидеть, и с каждым годом они становились всё больше. Когда один из абсцессов достиг размера апельсина, мать троих детей решилась на хирургическое вмешательство. Проведённая операция помогла ей избавиться от боли, но оставила внушительные шрамы на ягодицах.

Это было потрясающе. Я смогла играть с детьми и просто садиться за стол вместе с ними. Но я не могла сходить на пляж или что-то такое, ведь люди могли увидеть мой шрам и начать задавать неудобные вопросы Никола Флетчер

Никола рассказывает, что в течение шести лет отказывалась от посещения пляжей или бассейна, потому что не хотела обсуждать с незнакомцами своё заболевание. Но год назад она прочитала о татуировках, которые делают женщины после кесарева сечения, и поняла, что это может решить её проблему.

Я долго раздумывала над татуировкой, ведь у меня довольно сложный, неровный шрам, — я не знала, получится ли его скрыть Никола Флетчер

В конце концов женщина отправилась в салон и прямо поговорила с мастером, который предложил остановиться на изображении розы. Нанесение татуировки заняло шесть часов, но процедура показалась Николе совершенно безболезненной.

Это было не больно. Если вы пережили боль, которую пережила я, сделать татуировку — это как прогуляться в парке Никола Флетчер

Теперь Никола не стесняется раздеваться и даже открыла собственный блог, где публикует снимки в нижнем белье. Женщина уверена, что отныне ей нет нужды скрывать своё тело, ведь оно заслуживает лишь восхищённых взглядов.