Метка навсегда. Зачем подростки бьют татуировки на лицах

Love и Hate написано под глазами рэпера Face. Надпись "Мне ***** [всё равно]" наколол на переносице рэпер Скруджи. У Kizaru на лице три "мотивирующие" татуировки. Подростки хотят выделиться из толпы сверстников и быть похожими на своих кумиров. Но в хороших тату-студиях набить рисунок можно только с 18 лет. Где подростки бьют татуировки и как быть родителям с "разрисованными" детьми?

В начале нулевых молодые люди делали татуировки "со смыслом". В моде были иероглифы, красивые фразы — например, "Улыбка дочери дороже каждого из вас", красивые рисунки — розы, пистолеты, животные. Сейчас моды на определённые направления нет. Есть мода на татуировки в целом.

— Татуировки сегодня стали доступны. Уже никто не собирает тату-машинку дома, не покупает оборудование за бешеные деньги. В Интернете можно взять аппарат — китайское барахло за тысячу рублей, приобрести расходники и бить татухи. Это будут плохие татуировки, но зато дешёвые. Для подростков идеальный вариант, — говорит тату-мастер Михаил Кулешов.

По словам Михаила, крупные и дорогие тату-салоны юным клиентам, желающим набить что-то на лице, отказывают, на подростковые "портаки" смотрят свысока: серьёзные мастера относятся к рисункам на теле как к искусству. Им важнее реализовать какую-то творческую идею, сделать сложную композицию, продвинуть себя в тату-сообществе.

Если молодые люди старше 20 лет бьют, как правило, что-то красивое, сложное и дорогое, то подростки готовы нарисовать на себе всё что угодно, лишь бы нарисовать.

— Люди бьют что-то найденное в Интернете. Примерно 70% наших клиентов находят картинку и делают аналогичный рисунок на своём теле. Только 30% заказчиков просят индивидуальный эскиз. С такими людьми работать намного интересней. Надписи ушли в прошлое. Если и есть какой-то текст на теле, то это либо мейнстрим, либо в сочетании с рисунком. Особого смысла в татуировки молодёжь не вкладывает. Тату делают для себя, потому что хочется, — говорит татуировщик Егор Павлов.

Тату-салоны, которые следят за своей репутацией, не соглашаются делать татуировки подросткам до 18 лет без письменного согласия родителей. Но дети разные бывают, некоторые "догадываются" подделать бумажку с подписью мамы и предъявить её мастеру. А потом приходят разгневанные родители, но уже поздно. Не сотрётся. В хороших салонах родитель или опекун должен подписать согласие прямо в тату-студии.

Когда модными стали рэперы с тату на лице, подростки пошли в салоны с просьбой: набейте мне под глазом или над бровью. Андрей Омельченко, тату-мастер из Челябинска, говорит, что в среднем 10 человек в месяц приходят бить тату на лице к ним в студию. У самого Андрея тоже есть татуировки под глазом и на виске.

— На виске набита печать "Бог смерти" на японском, под глазом — морской узел. Была надпись "Очень жаль" на щеке, но она была некачественной, я смог её "отшкрябать". Набил эти татухи, потому что захотел. Я считаю, это красиво. Некоторые люди теперь смотрят на меня с отвращением, некоторые — с интересом. Посмотрят и идут своей дорогой, — говорит татуировщик.

Мастера тату признаются, что иногда пытаются отговорить клиента от татуировки на лице или на шее. В студию к Егору Павлову приходила девушка за своим первым тату. И это тату было именно на лице. Мастер пытался её переубедить, но в итоге взял расписку, что она "в трезвом уме и в здравой памяти" готова сделать рисунок на лице.

— Если клиент слишком молод, у него нет постоянной работы и он не может сам себе объяснить, почему именно на лице, — мы стараемся его отговорить. Переносим сеанс на другой день, чтобы он ещё раз всё обдумал. Но если клиент настроен решительно, делаем то, что он просит. Недавно к нам пришла 16-летняя девушка с мамой. Мама подписала согласие на нанесение знака "Ом" под глазом дочери, а себе попросила набить такую же татуировку на шее, — рассказывает Андрей Омельченко.

Психотерапевт Ирина Баева говорит, что в бунтарском подростковом возрасте большое значение имеет самовыражение. Есть две категории: "хочу быть таким, как все" и "не хочу быть таким, как все".

— Подросток общается с компанией, где татуировки есть у всех или у лидера. Естественно, ему тоже хочется быть похожим, не отличаться. Татуировка здесь как способ коммуникации. Если же подросток хочет чем-то выделиться, хочет стать заметным среди сверстников, то он тоже может захотеть тату, — объясняет Ирина Баева.

Родители должны общаться со своим ребёнком. Только так они могут предостеречь его от рисунков на лице, которые в дальнейшем способны испортить жизнь их сыну или дочери. Важно понять, почему ребёнок хочет сделать татуировку, что им движет. Только после этого нужно мягко поговорить с подростком, с чувственной стороны объяснить ему, как эта детская "шалость" может сказаться на его судьбе.

— Мой муж в подростковом возрасте хотел набить татуировку, как у солиста группы HIM Вилле Вало. Он пришёл к маме, она ему разрешила, но объяснила, почему этого лучше не делать. Муж татуировку не сделал и теперь признаётся, что это благодаря маме. Ведь, если бы она запретила, он бы наперекор ей пошёл в тату-салон. Я не говорю, что родителям нужно всё разрешать своим детям. Нужно просто правильно подбирать слова, аргументировать своё мнение, — говорит психотерапевт.

Иногда подростки сначала делают татуировки, а потом ставят в известность родителей. Главное — не паниковать. Да, это не пирсинг, который можно снять. Да, это на всю жизнь. Но нужно это принять. Самое страшное, когда родитель начинает кричать: "Ты не мой ребенок! Мой сын и моя дочь никогда не сделают себе татуировку! Отказываюсь от тебя!" — и прочие громкие слова. Родитель должен постараться принять решение своего подростка. Понять его и простить.