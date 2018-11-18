Вдова потратила $80 тыс., чтобы сохранить кожу мужа, который был татуировщиком

Перед смертью мужчина попросил сохранить его татуировки и повесить их в своей студии.

Крис Венцель, владелец подземных парковок в Саскатуне и известный мастер тату, умер во сне 28 октября. 41-летний мужчина страдал от язвенного колита. Но перед смертью он успел дать своей жене инструкции, что нужно сделать с его телом, сообщает Daily Mail.

Он попросил, чтобы я нашла кого-нибудь, кто бы смог снять его кожу, а после сделать так, чтобы она не разлагалась Шерил

И женщине удалось найти целую компанию, которая занимается подобным. Save My Ink Forever, которая находится в США, предлагает уникальную запатентованную методику по сохранению татуировок. Кайли Шервуд, мастер бальзамирования и директор похоронного агентства, рассказал, что процесс будет длиться три месяца.

Кайли сам прилетел в Саскатун и удалил в общей сложности семь татуировок — со спины, груди, рук и ног. Процедура обошлась Шерил в копеечку — $80 тыс. Часть суммы ей удалось собрать благодаря краудфандинговой платформе GoFundMe. Похороны состоялись 1 ноября, буквально через несколько дней после снятия кожи, которая теперь будет украшать тату-студию Криса.