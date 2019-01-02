"Каждый день я спасаю жизни, и каждый день меня откуда-то выгоняют"

30-летняя Сара рассказала, что, несмотря на престижную работу, ей постоянно приходится терпеть издевательства.

Жительница Австралии стала самым татуированным медиком в мире, превратив своё тело в настоящее произведение искусства. Несмотря на то что Сара Грей является одним из самых уважаемых членов тату-сообщества и имеет престижную работу, в жизни ей приходится несладко, сообщает The Sun.

Свою первую татуировку 30-летняя жительница Аделаиды сделала в 16 лет, и с тех пор она не может и не хочет останавливаться. Но из-за этого ей приходится сталкиваться с постоянным негативом: девушку могут не пустить в ресторан, а продавцы стараются её не замечать.

Я хотела купить дизайнерские туфли, однако ни одна из трёх продавщиц не посмотрела на меня. Сначала они обслужили всех остальных покупателей, и я вежливо продолжала ждать, пока моему терпению не пришёл конец, и я просто ушла. Зато сэкономила $1 тыс. Cара Грей

Аналогичная проблема возникла, когда муж Сары устроил им романтический ужин в ресторане. Когда пара села за столик, к ним подошёл менеджер и попросил покинуть заведение.

Девушка признаётся, что большинство людей странно реагирует на её татуировки, но сама они ни капельки не жалеет. Сара не смогла назвать точное количество рисунков на её теле, но, по словам врача, в общей сложности они заняли более 300 часов работы.