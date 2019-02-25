С чистого листа? Сын Яковлевой устал быть фриком и решил свести татуировки

Публика уже давно привыкла к неоднозначным и эпатажным поступкам 26-летнего Дениса Шальных — что в виртуальной, что в реальной жизни. На всю страну молодой человек прославился благодаря татуировкам, но недавно он объявил, что собирается от них избавиться, и пояснил почему.

История с татуировками у Дениса началась вполне невинно: первое изображение парень посвятил своей собаке, но дальше пошло по наклонной. Фанаты утверждают, что Денис заполнил уже около 70% тела, и не все татуировки милые и жизнеутверждающие. Мама Дениса — актриса Елена Яковлева — заявила, что одержимость татуировками у сына появилась из желания быть не похожим на других.

Но, видимо, молодой человек решил найти способы получше, потому что не так давно он заявил, что хочет вывести татуировки с негативной окраской. И начнёт Денис с изображения гроба на левой щеке, пишет "Стархит".

То, что у тебя снаружи, оно, скорее всего, у тебя внутри. Поэтому какие-то шаги в сторону осветления своего образа необходимо делать всем Денис Шальных

Фанаты считают, что на такие радикальные изменения Дениса толкнул развалившийся брак с Викторией Мельниковой. После развода парень изменил причёску, но это, видимо, не слишком помогло залечить душевные раны. Теперь настало время мрачных и загробных татуировок.