Тату-мастер совершенно не умеет рисовать, но от клиентов нет отбоя: 10 работ

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Тату-мастер совершенно не умеет рисовать, но от клиентов нет отбоя: 10 работ

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Фото © Instagram/malfeitona

Елена Фернандес из Сальвадора, Бразилия, открыла свой маленький тату-салон и тут же получила невероятную популярность среди местных жителей, сообщает Bored Panda.

Ну вот казалось бы, фото работ очередного крутого тату-мастера. В чём же тут соль, в чём особенность?

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/malfeitona/" target="_blank"><strong>malfeitona</strong></a></p>

А она есть! Елена Фернандес, владелица крошечного тату-салона и по совместительству мастер, категорически не умеет рисовать.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/malfeitona/" target="_blank"><strong>malfeitona</strong></a></p>

Думаете, её бизнес прогорел за первую неделю? Ничуть, всё время у Елены расписано на месяцы вперёд.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/malfeitona/" target="_blank"><strong>malfeitona</strong></a></p>

Вокруг работ девушки даже развернулся свой культ под названием tatuagens peba, что можно перевести на русский как "стрёмные татуировки".

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/malfeitona/" target="_blank"><strong>malfeitona</strong></a></p>

Стиль Елены всем полюбился за его наивность и честность, ну и, что скрывать, странную милоту.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/malfeitona/" target="_blank"><strong>malfeitona</strong></a></p>

В "Инстаграме" у девушки почти 80 тыс. подписчиков. Туда мастер загружает фото готовых работ и свободных эскизов, которые быстро находят себе хозяев.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/malfeitona/" target="_blank"><strong>malfeitona</strong></a></p>

Елена набивает тату уже три года, но рисовать она начала куда раньше — с самого детства.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/malfeitona/" target="_blank"><strong>malfeitona</strong></a></p>

"Родители часто водили меня в церковь и, чтобы я сидела тихо, вручали мне блокнот и карандаш. Но мне понравилось и я продолжила рисовать".

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/malfeitona/" target="_blank"><strong>malfeitona</strong></a></p>

"Я никогда не стремилась к реализму. Мне просто нравилось рисовать. Вообще я инженер-механик, но по специальности работать мне было неинтересно".

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/malfeitona/" target="_blank"><strong>malfeitona</strong></a></p>

Фанаты девушки уверены, что рисовать она умеет, ведь чтобы у взрослого получались такие детские почеркушки, надо действительно постараться.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/malfeitona/" target="_blank"><strong>malfeitona</strong></a></p>

На эту и на ту! 10 крутых родителей, которые набили тату, нарисованные детьми

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