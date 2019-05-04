Тату-мастер совершенно не умеет рисовать, но от клиентов нет отбоя: 10 работ

Елена Фернандес из Сальвадора, Бразилия, открыла свой маленький тату-салон и тут же получила невероятную популярность среди местных жителей, сообщает Bored Panda.

Ну вот казалось бы, фото работ очередного крутого тату-мастера. В чём же тут соль, в чём особенность?

А она есть! Елена Фернандес, владелица крошечного тату-салона и по совместительству мастер, категорически не умеет рисовать.

Думаете, её бизнес прогорел за первую неделю? Ничуть, всё время у Елены расписано на месяцы вперёд.

Вокруг работ девушки даже развернулся свой культ под названием tatuagens peba, что можно перевести на русский как "стрёмные татуировки".

Стиль Елены всем полюбился за его наивность и честность, ну и, что скрывать, странную милоту.

В "Инстаграме" у девушки почти 80 тыс. подписчиков. Туда мастер загружает фото готовых работ и свободных эскизов, которые быстро находят себе хозяев.

Елена набивает тату уже три года, но рисовать она начала куда раньше — с самого детства.

"Родители часто водили меня в церковь и, чтобы я сидела тихо, вручали мне блокнот и карандаш. Но мне понравилось и я продолжила рисовать".

"Я никогда не стремилась к реализму. Мне просто нравилось рисовать. Вообще я инженер-механик, но по специальности работать мне было неинтересно".

Фанаты девушки уверены, что рисовать она умеет, ведь чтобы у взрослого получались такие детские почеркушки, надо действительно постараться.

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