Девушка, у которой всё на лице написано, попала в тюрьму в третий раз за полгода

27-летняя Алисса Зебраски из США попала за решётку в третий раз за полгода. Каждый раз служители порядка делали её фото, и каждый раз оно становилось "вирусным" в Сети.

В ноябре 2018 года Алисса впервые была арестована полицией. После задержания её, как это принято в США, сфотографировали в профиль и в анфас. Фотографии оказались в Сети и стали "вирусными" благодаря запоминающейся татуировке девушки, сообщает The Sun.

Алисса пробыла под арестом недолго, но продолжила употреблять наркотики и воровать, поэтому всего спустя пару месяцев вновь угодила за решётку. А сейчас она попалась в руки полиции уже в третий раз. Фото преступницы из полицейского участка неизменно становились сенсацией в Интернете.

На снимках 2012 года девушка выглядела совсем непримечательно и вряд ли обрела бы такую известность, если бы не эта татуировка. Делая её, девушка, вероятно, вдохновлялась Днём мёртвых, который ежегодно отмечается в Мексике и других латиноамериканских странах 1 и 2 ноября. В эти дни люди наряжаются и раскрашивают лица, превращая их при помощи грима в черепа.

Алисса — далеко не первая преступница, получившая известность благодаря фотографиям, сделанным в полицейском участке. В 2014 году снимки в оранжевой тюремной униформе принесли бешеную популярность Джереми Миксу: благодаря им парень начал успешную модельную карьеру, а в 2018 году даже снялся в клипе Ольги Бузовой.