Чем перекрыть татуировку с именем или портретом бывшей: 10 ироничных идей

Считается, что любовь живёт три года. А вот татуировки остаются с нами на всю жизнь. Как поступить, если вы опрометчиво написали на своём теле имя человека, с которым собирались жить долго и счастливо, но потом что-то пошло не так?

Самое простое и в то же время элегантное решение — поставить на имени бывшей печать "недействительно".

Можно перекрыть инициалы словом "мама", ведь любовь к ней — вечна.

Если жизнь вас ничему не учит, можно просто перечеркнуть одно имя и написать снизу другое. И повторять, пока не поумнеете.

Тимми, видимо, оставил глубокий шрам на сердце этой девушки, буквально пронзил его кинжалом, раз она решила перекрыть его имя такой татуировкой.

Ну а этот парень уверен, что его бывшая — дьявол во плоти, и после расставания решил раскрыть в татуировке её истинную сущность.

Лучшие друзья девушек — это бриллианты. Поэтому сияющий камень получил вторую жизнь, а вот имя бывшего навсегда забыто.

Остаётся надеяться, что эту татуировку парень сделал из-за большой любви к животным, а не из желания поиздеваться над бывшей.

Расставшись с Вэнди, фанат "Игры престолов" решил, что дом Таргариенов и драконы, в отличие от бывшей, будут в его сердце вечно.

От провала не застрахованы и звёзды. После развода с мужем Билли Бобом Торнтоном Анджелина Джоли заменила его имя координатами мест рождения детей.

По молодости Джонни Депп сделал татуировку в честь своей возлюбленной Вайноны Райдер. Актёр думал, любовь к Вайноне — это навсегда.

После расставания оказалось, что навсегда у Джонни только любовь к вину, о чём гласит надпись на его плече после того, как актёр удалил две буквы.