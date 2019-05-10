Чем перекрыть татуировку с именем или портретом бывшей: 10 ироничных идей

Самое простое и в то же время элегантное решение — поставить на имени бывшей печать "недействительно".
Можно перекрыть инициалы словом "мама", ведь любовь к ней — вечна.
Если жизнь вас ничему не учит, можно просто перечеркнуть одно имя и написать снизу другое. И повторять, пока не поумнеете.
Тимми, видимо, оставил глубокий шрам на сердце этой девушки, буквально пронзил его кинжалом, раз она решила перекрыть его имя такой татуировкой.
Ну а этот парень уверен, что его бывшая — дьявол во плоти, и после расставания решил раскрыть в татуировке её истинную сущность.
Лучшие друзья девушек — это бриллианты. Поэтому сияющий камень получил вторую жизнь, а вот имя бывшего навсегда забыто.
Остаётся надеяться, что эту татуировку парень сделал из-за большой любви к животным, а не из желания поиздеваться над бывшей.
Расставшись с Вэнди, фанат "Игры престолов" решил, что дом Таргариенов и драконы, в отличие от бывшей, будут в его сердце вечно.
От провала не застрахованы и звёзды. После развода с мужем Билли Бобом Торнтоном Анджелина Джоли заменила его имя координатами мест рождения детей.
По молодости Джонни Депп сделал татуировку в честь своей возлюбленной Вайноны Райдер. Актёр думал, любовь к Вайноне — это навсегда.
После расставания оказалось, что навсегда у Джонни только любовь к вину, о чём гласит надпись на его плече после того, как актёр удалил две буквы.
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