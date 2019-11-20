Сын Яковлевой начал сводить тату и первым делом избавился от гроба на лице

27-летний Денис Шальных ещё в начале года заявлял о своём желании встать на путь обычного человека и свести некоторые наколки — хотя бы с лица. И вот первый шаг уже сделан.

С какой стороны ни посмотри, татуировки — весьма болезненный и дорогой процесс. И для их создания, и для их сведения требуются огромные суммы денег, а также хорошие мастера. Именно поэтому Денис обратился в специализированную клинику, где ему пообещали всё сделать. А известное имя матери помогло получить скидку, и теперь чистое лицо парню обойдётся в сумму меньше 150 тысяч рублей.

В инстаграме клиники появились фото и видео процесса. Девушка с лазером очень быстро удаляла изображения, но было заметно, какую боль испытывал Денис. А ведь, если верить мастеру, на полное сведение тату уйдёт около трёх лет, и парень уже приобрёл абонемент в клинику, пишет "Стархит".

Было неприятно, это не та боль, которая мне нравится. Утешает только то, что быстро. Не могу сравнить эту боль с какими-то другими ощущениями Денис Шальных

Но, по словам самого парня, несмотря ни на что, эти болезненные ощущения ему придётся перетерпеть. Ведь обилие татуировок на теле — и в особенности на лице — начало мешать и личной жизни Дениса, и его работе. Ранее он заявлял, что всё внешнее так или иначе сказывается на душевном состоянии, поэтому гроб на лице не добавлял ему спокойствия и позитива.

С чистого листа? Сын Яковлевой устал быть фриком и решил свести татуировки