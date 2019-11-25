Сына Елены Яковлевой избили, подкараулив прямо на улице

Парень выходил из магазина, когда к нему подошли неизвестные и стали наносить удары.

Только Денис Шальных начал удалять татуировки со своего лица, как это обернулось для него новыми проблемами. Сына известной актрисы избили за принятое решение, и, как сообщает "Стархит", досталось ему от бывших единомышленников.

Сначала ему начали писать угрозы в Instagram, а потом такие же татуированные и вовсе подкараулили его недалеко от дома. Обступили, кричали, что он предаёт семью, как он посмел оскорбить культуру и зачем сводит с лица рисунки! Рассказывают в окружении Дениса

По словам знакомых, Денис получил достаточно серьёзные травмы. В частности, один глаз сильно отёк, есть подозрение на сотрясение мозга. Как только 27-летний парень восстановится после драки, то всё равно продолжит удалять татуировки.

Впрочем, обойдётся ему это в копеечку — не меньше 150 тыс. рублей, чтобы свести татуировки только с лица. В инстаграме клиники появились видео самого процесса, который оказался весьма болезненным. По словам специалиста, на полное сведение тату уйдёт около трёх лет.