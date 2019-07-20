Солнечные ожоги вместо тату: 10 фото, из-за которых врачи хватаются за голову

Дерматологи бьют тревогу: новый пляжный тренд стремительно распространяется среди молодёжи. Обладатели необычных ожогов выкладывают свои фото в соцсети. "Они не ведают, что творят", — считают врачи.

Всё очень просто: перед выходом на пляж на тело наносится наклейка. После солнечных ванн наклейку снимают, а на коже остаётся рисунок

Этим летом так называемые солнечные тату снова в тренде: пользователи соцсетей активно делятся своими фото с необычным загаром

Но с солнцем шутки плохи, напоминают дерматологи. По мнению врачей, подобные эксперименты могут удвоить риск возникновения рака кожи

Безопасного загара не существует. Солнечные лучи проникают в эпидермис и повреждают его. В погоне за ожогами определённой формы люди забывают о мерах предосторожности и не пользуются солнцезащитными средствами Уитни Боу, дерматолог

Как правило, этим увлекаются молодые люди и даже дети. Их кожа в наибольшей степени страдает от вредного воздействия солнца. В первую очередь это связано с её старением Уитни Боу, дерматолог

Уитни Боу также предупредила тех, кто хочет быть в тренде, о том, что "солнечные тату" могут остаться на всю жизнь

От них можно избавиться, но это будет стоить вам кучу денег Уитни Боу, дерматолог

Но главный побочный эффект — это риск возникновения меланомы, злокачественной опухоли кожи. Организм человека не способен побороть её самостоятельно

Многие стараются ухаживать за своей кожей, защищая её от солнца. Однако есть и те, кто делает "солнечные тату". Они даже не задумываются о последствиях. Всякий раз, когда ваша кожа становится красной или коричневой, вы попадаете в группу риска Уитни Боу, дерматолог

По прогнозу Melanoma Research Alliance, в 2019 году заболеваемость меланомой в США вырастет на 5% — до 96,5 тысячи случаев

Насколько опасен ваш "красивый загар": 10 пугающих фото под ультрафиолетом