Солнечные ожоги вместо тату: 10 фото, из-за которых врачи хватаются за голову

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Фото © Instagram/hitradio104.7

Дерматологи бьют тревогу: новый пляжный тренд стремительно распространяется среди молодёжи. Обладатели необычных ожогов выкладывают свои фото в соцсети. "Они не ведают, что творят", — считают врачи.

Всё очень просто: перед выходом на пляж на тело наносится наклейка. После солнечных ванн наклейку снимают, а на коже остаётся рисунок

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/lotjeeuser/" target="_blank">Instagram/lotjeeuser</a></p>

Этим летом так называемые солнечные тату снова в тренде: пользователи соцсетей активно делятся своими фото с необычным загаром

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/joycedebee/" target="_blank">Instagram/joycedebee</a></p>

Но с солнцем шутки плохи, напоминают дерматологи. По мнению врачей, подобные эксперименты могут удвоить риск возникновения рака кожи

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/sch_nien/" target="_blank">Instagram/sch_nien</a></p>

Безопасного загара не существует. Солнечные лучи проникают в эпидермис и повреждают его. В погоне за ожогами определённой формы люди забывают о мерах предосторожности и не пользуются солнцезащитными средствами

Уитни Боу, дерматолог

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/hitradio104.7/" target="_blank">Instagram/hitradio104.7</a></p>

Как правило, этим увлекаются молодые люди и даже дети. Их кожа в наибольшей степени страдает от вредного воздействия солнца. В первую очередь это связано с её старением

Уитни Боу, дерматолог

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/_palomaya_/" target="_blank">Instagram/_palomaya_</a></p>

Уитни Боу также предупредила тех, кто хочет быть в тренде, о том, что "солнечные тату" могут остаться на всю жизнь

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/kerrshannon/" target="_blank">Instagram/kerrshannon</a></p>

От них можно избавиться, но это будет стоить вам кучу денег

Уитни Боу, дерматолог

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/waileybhite/" target="_blank">Instagram/waileybhite</a></p>

Но главный побочный эффект — это риск возникновения меланомы, злокачественной опухоли кожи. Организм человека не способен побороть её самостоятельно

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/mikasiuchui/" target="_blank">Instagram/mikasiuchui</a></p>

Многие стараются ухаживать за своей кожей, защищая её от солнца. Однако есть и те, кто делает "солнечные тату". Они даже не задумываются о последствиях. Всякий раз, когда ваша кожа становится красной или коричневой, вы попадаете в группу риска

Уитни Боу, дерматолог

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/giolittleprince/" target="_blank">Instagram/giolittleprince</a></p>

По прогнозу Melanoma Research Alliance, в 2019 году заболеваемость меланомой в США вырастет на 5% — до 96,5 тысячи случаев

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/fotogruber/" target="_blank">Instagram/fotogruber</a></p>

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