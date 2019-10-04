12 фото о мастере из Вологды, который набил 15 тату, установив мировой рекорд

На днях 23-летний вологодец Саша Кот смог войти в историю как настоящий мастер своего дела да ещё и помочь больным детишкам. Благодаря своим таланту и упорству парень попал в Книгу рекордов Гиннесса, проведя за работой 60,5 часа.

Во время тату-марафона участник может прерываться каждый час на 5 минут. Но обычно это время отводится, чтобы подготовить место для нового посетителя

Саша серьёзно готовился к марафону: советовался с врачами, пил витамины и делал пробные "забеги" на 24 и 48 часов, пишут "Новости Вологодской области"

За это тестовое время мастер успел набить 15 татуировок на 12 моделях. Это заняло у него "всего" 60,5 часа — два с половиной дня

После марафона парень отправился общаться с посетителями конвенции, а полученные за рекорд 50 тыс. рублей пожертвовал на лечение больных детей

У Саши есть своя собственная тату-студия "Кольня", где вместе с ним работают ещё три мастера. На его инстаграм подписано уже 14,9 тыс. человек

Саша и его коллеги предпочитают чёрно-белые тату в стилях неотрад и ньюскул. Они делают новые работы и перекрывают старые тату и шрамы

А посмотреть, как работает вологодец, можно на его ютуб-канале Kolnya Tattoo, где в том числе можно найти обучающие ролики

Эта девушка настолько привлекательна, что парни со всего мира делают с ней тату