"Случилось чудо". Любовница Петросяна встретила весну, кардинально сменив имидж

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Фото © Instagram/bruhunova

На днях Татьяна Брухунова выложила в своём инстаграме несколько фото, которые поразили её фанатов в самое сердечко. 30-летняя женщина предстала в непривычном для себя образе, но подписчики его оценили положительно, пишет Cosmopolitan.

Удивление фанатов легко объяснимо — Татьяне часто в Сети высказывали претензии по поводу её внешности, стиля одежды и отказа пользоваться косметикой. Но женщина всегда отстаивала свою точку зрения и меняться не собиралась, а тут вдруг такой резкий поворот.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bruhunova/" target="_blank"><strong>bruhunova</strong></a></p>

Татьяна рассказала, что находится в телецентре "Останкино", а над образом постарались профессиональные парикмахеры, стилисты и визажисты. Оказывается, она принимала участие в съёмках программы "Модный приговор", для которого её и преобразили.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bruhunova/" target="_blank"><strong>bruhunova</strong></a></p>

В комментариях женщину поддержали, немедленно сообщив, что ей очень идёт быть такой свежей и ухоженной. Среди комментаторов отметился даже Александр Васильев, историк моды и один из ведущих программы. Многие также написали, что в таком виде Татьяна очень похожа на парижанку.

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