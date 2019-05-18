Голод, холод, медитация. Как глава "Твиттера" стал новым гуру Силиконовой долины

Джека Дорси сравнивают с Гвинет Пэлтроу и обвиняют в промывании мозгов молодёжи, но его популярность только растёт.

Джеку Дорси 42 года. Он возглавляет компании Twitter ($26 млрд) и Square ($30 млрд). Как нетрудно догадаться, у него куча работы. Тем не менее в своём безумном графике один из самых успешных предпринимателей современности умудряется находить время и на себя. За маниакальную приверженность здоровому образу жизни его называют "Гвинет Пэлтроу Силиконовой долины".

10 из 365 дней в году Дорси тратит на медитацию. Каждое утро после пробуждения он выпивает стакан воды с гималайской солью и лимоном, посещает домашнюю инфракрасную сауну, а потом погружается в ледяную ванну — и так несколько раз. На работу он ходит пешком (8 км в одну сторону). Дорси ест только один раз в день, а по выходным практикует "замедление времени".

Для многих бизнесменов Джек Дорси стал кем-то вроде велнес-гуру (совсем как Пэлтроу со своим онлайн-проектом Goop).

— По уровню влияния в Силиконовой долине ему нет равных, — считает основатель компании HVMN Джеффри Ву.

Молодые стартаперы, подражая своему кумиру, голодают, мёрзнут в криокамерах и греются под инфракрасными лампами. А места в местных центрах медитации нужно бронировать за полгода до предполагаемой даты посещения.

К нам приходят целыми группами. Руководители компаний считают, что медитация — важный инструмент, который можно использовать для повышения эффективности работы Рейчел Урис, директор по развитию центра Spirit Rock

Всё, к чему прикасается глава Twitter, мгновенно исчезает из магазинов. Когда поклонники бизнесмена узнали, что он использует Oura Ring (трекер активности в форме кольца), продажи гаджета выросли в разы.То же самое произошло с домашними ИК-саунами от фирмы SaunaSpace. Дорси рассказал о них в своём подкасте, и дела у производителя резко пошли в гору.

Началось настоящее безумие. Все подумали: если уж он использует такую штуковину, должно быть, в этом есть смысл. До этого дня о нас знали немногие. Теперь заказы расписаны на несколько месяцев вперёд Брайан Ричардс, основатель SaunaSpace

Кто по доброй воле захочет, чтобы его заморозили? Но и эта довольно странная, на первый взгляд, практика набрала необыкновенную популярность в Силиконовой долине. Конечно, не обошлось без Дорси. Это он всем рассказал, как кровь начинает приливать к голове во время бодрящей процедуры.

Чтобы подсесть на это, нужна рекомендация того, кому ты доверяешь. Дорси годится на эту роль. И они действительно подсаживаются на криотерапию, как на наркотик Майкл Гарретт, руководитель спа-салона Reboot

Популярность не раз играла с Джеком Дорси злую шутку. Например, когда он стал неформальным лидером движения WeFast, созданного в 2015 году. Оно объединяет 25 тысяч приверженцев голодания, которые обсуждают свои диеты в секретных чатах.

Кто сказал, что есть нужно три раза в день? Да ещё и перекусывать между приёмами пищи. Почему мы придерживаемся именно такого порядка вещей? Джеффри Ву, основатель HVMN

Выразив движению поддержку, Дорси навлёк на себя шквал критики: его обвиняют в пропаганде идей, провоцирующих расстройства пищевого поведения в молодёжной среде.

Эксперты предупреждают: прежде чем следовать за своим кумиром, стоит прислушаться к голосу разума.

— Раньше в Калифорнии существовал культ здорового тела. Сейчас — культ Джека Дорси. Но всем нужно немного успокоиться, — считает Джеффри Ву. — Иначе можно зайти слишком далеко.

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