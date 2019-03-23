Это не шутки! 5 неудачных свиданий, которых нарочно не придумаешь

Лайф узнал о пяти странных свиданиях, которые кажутся анекдотами, но это реальные истории людей. Когда нелепая романтика заканчивается, остаётся только рассказывать о ней и смеяться.

Храпунцель

В жизни большинства молодых людей наступает момент, когда на телефоне появляется приложение для знакомств. "Просто ради интереса", — оправдываемся мы. Я скачал, зарегистрировался, познакомился с девушкой. Начали общаться — вроде адекватная. В Санкт-Петербурге была на редкость тёплая погода. Лето. Солнце. Решили встретиться на Марсовом поле. Прилегли на травку, болтали обо всём и ни о чём. От солнышка нас разморило, в разговоре произошла некоторая пауза. Я смотрел на гуляющих туристов, на пролетающих голубей, на облака.

Неожиданно меня настиг резкий шум, похожий на треск. Поворачиваю голову, а моя спутница уснула. И захрапела. Причём так громко, как обычно храпят огромные мужики за 50. Я стал смеяться, негромко, чтобы не разбудить. Через минут 15 она проснулась. Я предложил пойти к метро. Сказал, что появились срочные дела. В телефоне переименовал её в Храпунцель.

Илья, 27 лет

А атеистам нужно помогать?

Это было не первое свидание. Можно сказать, что мы уже встречались несколько месяцев. Он пригласил меня к себе. Уютная квартира, вкусный чай, конфеты. Я до этого ловила себя на мысли, что у нас мало общих тем для разговора, но всё-таки решила, что мы просто слишком мало знакомы.

По телевизору шло шоу "Голос". Дмитрий Нагиев говорит: "Голосуйте за своего любимого участника. Все собранные средства от СМС-голосования пойдут на помощь детям-аутистам". Мой молодой человек захлебывается чаем, ухмыляется.

— Зачем помогать аутистам?

— В смысле? — я опешила. — Давай разберёмся: по-твоему, аутисты — это кто?

Он посмотрел возмущённо, как будто я спрашиваю что-то слишком очевидное.

— Аутисты — это те, кто в Бога не верит.

Больше тем для обсуждения у нас с ним не было.

Вера, 35 лет

Экономный блогер

У меня есть такая черта — додумывать события и дорисовывать образ людей. В своей голове всё лучше, чем оказывается на самом деле. Так было и в тот раз: познакомились в Интернете, на фотографиях вроде нормальный парень. А на свидание он пришел в огромных ботинках с квадратным носом. "Всё понятно", — думаю. Но не стала разворачиваться сразу, ведь в моем воображении — он прекрасный мужчина с отличным чувством юмора.

Во время прогулки я рассказала, что за лето несколько раз летала из Челябинска в Москву и обратно. В ответ он возмутился: "Зачем? Это же так дорого!" Да, недёшево, действительно. Но для этого парня "дорого" было купить два кофе, поэтому мы пили его по купонам. Он очень этим гордился и долго рассказывал, какие купоны в какие заведения выгодны, а какие — лохотрон.

В конце встречи он заявил, что уже три года ходит на свидания с девочками, с которыми знакомится в Интернете. А потом свои впечатления описывает в блоге, делится с читателями эмоциями от "меркантильных тёлок".

На прощание я не сказала ни "увидимся", ни "созвонимся". Вечером он прислал мне новый пост из своего блога. Отметил мою саркастичность и "любовь к баблу, потому что кофе я выбирала подороже". Мне даже стыдно не было.

Юлия, 24 года

Средство от мигрени

Мы так мило общались в приложении для знакомств. Он очень вежливый, работает в престижной компании, смотрит хорошие фильмы. Встретились в кафе. Но беседа особо не клеилась.

— Ты какая-то зажатая, что-то не так?

— Знаешь, у меня жутко болит голова. Мигрень мучает уже который день. Таблетки не помогают, — объясняю я.

— Мигрень — это ужасно. Я сам раньше страдал от неё. Вот это состояние, когда жить не хочется, всё раздражает, в ушах шум, в висках стучит. И боль невыносимая. Но я нашёл идеальное средство, которое решает проблему. Секс. Полечить тебя? Попробуй, мне помогло.

Я поблагодарила за заботу и предложение. Оплатила свой кофе и вышла. Голова прошла сама.

Мария, 26 лет

Цветы или венок?

Намечалось свидание с интересным мужчиной. Он старше меня на 20 лет. Значит, опытный, умный, наверное, галантный. Так я думала, когда рисовала стрелки на глазах, собираясь к нему в кафе.

Мы познакомились на одной выставке в картинной галерее. Его удивило, с каким детским любопытством я рассматриваю работы художника. Назвал меня искренней, непосредственной. От молодых парней такого не услышишь.

В кафе он помог мне снять пальто, пододвинул стул. На соседнем стуле лежал шикарный букет цветов. Обменялись парой улыбок и каких-то фраз. Он взял букет: "Это тебе". Я обхватила цветы обеими руками. На ощупь показалось, что что-то не то.

— Они искусственные? — решила я уточнить.

— Да. Зато не завянут. А ещё я их надушил своим парфюмом, — он смотрел на меня влюблёнными глазами.

Подруги потом говорили, что, наверное, он осознаёт разницу в возрасте с молодыми девочками и подыскивает себе будущую вдову, вот и цветы не пропадут. Нельзя так шутить, знаю. Но замуж я вышла за ровесника. И теперь у меня дома всегда есть букет живых цветов с настоящим цветочным ароматом.

Татьяна, 28 лет