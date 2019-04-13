Стопкач. Как не убить здоровье в спортзале?

Лайф пообщался с экспертами и выяснил, как входить в режим тренировок постепенно, чтобы обрести форму к лету.

Фитнес-тренеры привлекают клиентов в спортзал обещаниями растопить жир и помочь обрести идеальную форму. Но поход к тренеру может оказаться сложным физическим и психологическим испытанием. Лайф разбирался, как заниматься спортом эффективно и без вреда для здоровья?

Чем чаще, тем лучше?

Актёр и бодибилдер Дмитрий Корепин при собственном весе в 100 килограммов легко жмёт штангу в 190 килограммов. Тренируется Дмитрий минимум четыре-пять раз в неделю и уверяет, что прекрасно себя чувствует. Личные рекорды помогают развивать и прокачивать склонный к лени организм.

— Я поддерживаю себя в форме именно для здоровья. Если долго не занимаюсь, чувствую себя хуже. Но нужно отличать лень, от усталости и успеть себя остановить, — говорит Дмитрий Корепин.

Актёр рассказал Лайфу, что родился очень болезненным. Именно из-за этого увлёкся тяжёлой атлетикой и бодибилдингом, чтобы самому себе доказать, что его организм может больше, чем говорят врачи.

— Недавно пришёл в детскую поликлинику со своим ребёнком, и мой врач, который знал меня маленьким, очень удивился, увидев меня здоровым и крепким мужчиной, — рассказывает Корепин.

Чем больше тренируешься и чем больше нагрузку себе даёшь, тем выносливее становится организм, считают некоторые спортсмены. Но даже ежедневные тренировки должны быть в удовольствие.

При больших нагрузках выделяется больше адреналина. Наступает ощущение кайфа, за которым спортсмены-"маньяки" приходят в спортзал каждый день. Но, по словам психиатра-нарколога Павла Колпакова, такая адреналиновая зависимость неопасна.

— Если гормональная система реагирует так, что вас неведомой силой тащит в спортзал и там вы испытываете кайф от занятий — продолжайте в том же духе. Организм сам даст сигнал в виде усталости — вы сможете сделать небольшой перерыв и ничего страшного не случится, — добавляет врач.

Спорт по возможности

Марафоны, кроссфит и триатлон, которыми увлечены многие современные сторонники ЗОЖа, могут быть опасны для здоровья, считают врачи. Профессиональный спорт, экстрим и интенсивные нагрузки никак не связаны со здоровьем. Только физкультура может принести пользу организму.

— Сейчас многие люди 30–45 лет, нуждаясь в дополнительном драйве и пытаясь испытать своё тело по полной, выбирают изнурительные марафоны или экстремальные игры. Это чревато перегрузками организма: неподготовленное тело может не выдержать и человек вместо крепкого здоровья получит проблемы с сердцем и другими жизненно важными органами, — говорит врач спортивной медицины высшей категории Александр Резепов.

Регулярность важнее всего

Фитнес-тренер и бодибилдер Алексей Кондрашов уверен, что пары часов в неделю в спортзале вполне достаточно, чтобы привести себя в отличную форму. Сам Алексей именно столько и тренируется.

— Не существует определённого вида нагрузки, который бы имел доказанное преимущество перед другими формами активности. Задача фитнес-тренировок — не сжечь калории, а восстановить нормальный обмен веществ: стимулировать мышцы, повысить чувствительность клеток к инсулину, нормализовать гормональный фон, играющий важную роль в обмене жиров, — говорит Алексей Кондрашов

Не нужны зверские тренировочные объёмы и лишнее время, проведённое в зале, уверен фитнес-тренер. Тренировки, как и бизнес, обязаны быть экономичными: получить больше, затратив меньше. Факторов, влияющих на результат очень много: от количества подходов, частоты тренировки и темпа движений до текущего физического состояния, времени суток и мотивации.

Универсальных программ тренировок не существует. В теории фитнеса действует принцип индивидуальности, но величина нагрузки должна соответствовать физическому состоянию человека. Иными словами, просидев в кресле до 40 лет на фастфуде, поднимая по выходным из тяжестей разве что кружку пива, тягать штангу в 250 кг — безрассудство.

— Входите в ЗОЖ аккуратно, прислушиваясь к тому, как организм откликается на новые нагрузки. Нет ли болей в районе суставов? Не стали ли вы чаще простужаться? Не снизился ли уровень энергии, не становитесь ли вы беспричинно раздражительными? — призывает персональный фитнес-тренер.

Важно заметить сигналы перетренированности. Так называемая триада — центральная нервная, иммунная и эндокринная системы — должны получить время для восстановления. Если вы, наоборот, наблюдаете у себя прогресс, улучшение настроения, прилив энергии — смело, повышайте нагрузку.

Не спорт, а физкультура

— Для поддержания здоровья идеальной заменой спортзалу является часовая пешая прогулка в парке или по лесу. Оптимально — от 5 до 10 тысяч шагов в день 2-3 раза в неделю. Это и кардиостимуляция, и насыщение организма кислородом, и уж точно не опасно для здоровья. Чего не скажешь о беге, который может быть травмоопасен — говорит заслуженный мастер спорта и тренер Виталий Носов

Удовольствие — главный индикатор качества вашей нагрузки, говорят специалисты. В любом возрасте можно заняться кроссфитом или бодибилдингом, если реально есть желание и намерение. Однако, спортивный врачи рекомендуют не самым молодым начинающим спортсменам обязательно пройти медицинский осмотр. Перед тем как решаться на высокоинтенсивные тренировки, нужно понять, а может ли это твоё тело.

— Никто не знает как вам аукнется первое место на любительском марафоне. Последствия активных тренировок могут проявиться спустя годы в виде больных суставов и проблем со спиной, — предупреждает врач Александр Ремезов.

Сколько по времени правильно заниматься спортом и какого уровня нагрузки на пользу, а не во вред, лучше всего определит тренер. Но и он будет ориентироваться на ваши ощущения от занятий, поэтому сначала нужно научиться получать удовольствие от физнагрузок, а уже потом усиленно топить жир.