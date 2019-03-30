Безвизовый режим. Страны, где рады россиянам

Власти Албании отменили визы для россиян. С 1 апреля по 31 октября 2019 года гражданам России для въезда в эту страну они не понадобятся. Албанские эксперты уверяют, что это направление может заменить россиянам излюбленные турецкие курорты, которые становятся опасными из-за разгула экстремизма.
— Албания не впервые вводит безвизовый режим для россиян. Но, как показывает опыт, результат не радовал. Это туристическое направление нуждается в продвижении, чтобы тягаться с турецкими курортами, — рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.
Турция, в свою очередь, планирует разрешить нашим туристам въезд по внутреннему российскому паспорту. По словам члена правления Союза туристических агентств Татьяны Дмитровой, турецкое направление остаётся одним из самых популярных.
— Несмотря на то что бизнесмены Турции говорят о 20-процентном повышении цен на свои услуги, у туроператоров много доступных и готовых предложений по этому направлению. На майские праздники путёвка в Турцию на двоих в трёхзвёздочный отель будет стоить около 40–45 тысяч рублей, — добавила Татьяна Дмитрова.
Если хочется на море, то эксперт по туризму Кристина Левина советует рассмотреть Кипр, Объединённые Арабские Эмираты и Египет. Во второй половине апреля и в мае там уже тепло, можно купаться и объедаться фруктами.
Тем, кто не хочет приобретать туры и "всё включено", самостоятельно покупать авиабилеты лучше за месяц до самого путешествия, как рекомендует PR-менеджер Aviasales.ru Юлия Домрачева. Чем ближе к дате вылета, тем билеты дороже.
Куда поехать без визы в апреле-мае 2019 года?
С тёплым морем и горячим песком
Турция
40–50 тысяч рублей на двоих за недельный тур. Авиабилеты из Москвы в Стамбул и обратно — 9500 рублей на одного человека
Фото: © Pixabay
Кипр
35–50 тысяч рублей за недельный тур на двоих. Авиабилеты из Москвы в Ларнаку и обратно — 8300 рублей на одного человека
Фото: © Pixabay
ОАЭ
60–75 тысяч рублей за недельный тур на двоих. Авиабилеты из Москвы в Дубай и обратно — 17 500 рублей на одного человека
Фото: © Pixabay
Египет
75–90 тысяч рублей за недельный тур на двоих. Авиабилеты из Москвы в
Шарм-эль-Шейх — 30 тысяч на одного человека
Фото: © Pixabay
Без морских приключений, но с тёплой погодой
Грузия
20–25 тысяч рублей за трёхдневный тур на двоих. Авиабилеты из Москвы в Тбилиси и обратно — 10 500 рублей на одного человека
Фото: © Pixabay
Узбекистан
35–40 тысяч рублей за трёхдневный тур на двоих. Авиабилеты из Москвы в Ташкент и обратно — 17 500 рублей на одного человека
Фото: © Pixabay
Армения
15–25 тысяч рублей за трёхдневный тур на двоих. Авиабилеты из Москвы в Ереван и обратно — 8500 рублей на одного человека
Фото: © РИА Новости / Алина Старостина
Азербайджан
20–25 тысяч рублей за трёхдневный тур на двоих. Авиабилеты из Москвы в Баку и обратно — 12 000 рублей на одного человека
Фото: © flickr/Pierre
Белоруссия
15–20 тысяч рублей за трёхдневный тур на двоих. Авиабилеты из Москвы в Минск и обратно — 4500 рублей на одного человека
Фото: © flickr / Nigel Swales
Албания
Отдельные туры не бюджетные. Тур по Балканским странам: Сербия, Македония, Албания, Черногория, Босния и Герцеговина — 70 000 руб.
Фото: © Pixabay
По словам директора по развитию туроператора Натальи Матвиенко, страны ближнего зарубежья в разы доступнее для российских туристов. Перелёт может быть дороговат, но зато в этих странах всё намного дешевле, чем в Европе или на азиатских курортах.
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