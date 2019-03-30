Безвизовый режим. Страны, где рады россиянам

Лайф собрал десятку лучших стран для путешествий этой весной. Эксперты туризма рассказали, сколько денег нужно для каждой поездки.

Власти Албании отменили визы для россиян. С 1 апреля по 31 октября 2019 года гражданам России для въезда в эту страну они не понадобятся. Албанские эксперты уверяют, что это направление может заменить россиянам излюбленные турецкие курорты, которые становятся опасными из-за разгула экстремизма.

— Албания не впервые вводит безвизовый режим для россиян. Но, как показывает опыт, результат не радовал. Это туристическое направление нуждается в продвижении, чтобы тягаться с турецкими курортами, — рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

Турция, в свою очередь, планирует разрешить нашим туристам въезд по внутреннему российскому паспорту. По словам члена правления Союза туристических агентств Татьяны Дмитровой, турецкое направление остаётся одним из самых популярных.

— Несмотря на то что бизнесмены Турции говорят о 20-процентном повышении цен на свои услуги, у туроператоров много доступных и готовых предложений по этому направлению. На майские праздники путёвка в Турцию на двоих в трёхзвёздочный отель будет стоить около 40–45 тысяч рублей, — добавила Татьяна Дмитрова.

Если хочется на море, то эксперт по туризму Кристина Левина советует рассмотреть Кипр, Объединённые Арабские Эмираты и Египет. Во второй половине апреля и в мае там уже тепло, можно купаться и объедаться фруктами.

Тем, кто не хочет приобретать туры и "всё включено", самостоятельно покупать авиабилеты лучше за месяц до самого путешествия, как рекомендует PR-менеджер Aviasales.ru Юлия Домрачева. Чем ближе к дате вылета, тем билеты дороже.

Куда поехать без визы в апреле-мае 2019 года?

С тёплым морем и горячим песком

Турция 40–50 тысяч рублей на двоих за недельный тур. Авиабилеты из Москвы в Стамбул и обратно — 9500 рублей на одного человека Фото: © Pixabay

Кипр 35–50 тысяч рублей за недельный тур на двоих. Авиабилеты из Москвы в Ларнаку и обратно — 8300 рублей на одного человека Фото: © Pixabay

ОАЭ 60–75 тысяч рублей за недельный тур на двоих. Авиабилеты из Москвы в Дубай и обратно — 17 500 рублей на одного человека Фото: © Pixabay

Египет 75–90 тысяч рублей за недельный тур на двоих. Авиабилеты из Москвы в Шарм-эль-Шейх — 30 тысяч на одного человека Фото: © Pixabay

Без морских приключений, но с тёплой погодой

Грузия 20–25 тысяч рублей за трёхдневный тур на двоих. Авиабилеты из Москвы в Тбилиси и обратно — 10 500 рублей на одного человека Фото: © Pixabay

Узбекистан 35–40 тысяч рублей за трёхдневный тур на двоих. Авиабилеты из Москвы в Ташкент и обратно — 17 500 рублей на одного человека Фото: © Pixabay

Армения 15–25 тысяч рублей за трёхдневный тур на двоих. Авиабилеты из Москвы в Ереван и обратно — 8500 рублей на одного человека Фото: © РИА Новости / Алина Старостина

Азербайджан 20–25 тысяч рублей за трёхдневный тур на двоих. Авиабилеты из Москвы в Баку и обратно — 12 000 рублей на одного человека Фото: © flickr/Pierre

Белоруссия 15–20 тысяч рублей за трёхдневный тур на двоих. Авиабилеты из Москвы в Минск и обратно — 4500 рублей на одного человека Фото: © flickr / Nigel Swales

Албания Отдельные туры не бюджетные. Тур по Балканским странам: Сербия, Македония, Албания, Черногория, Босния и Герцеговина — 70 000 руб. Фото: © Pixabay

По словам директора по развитию туроператора Натальи Матвиенко, страны ближнего зарубежья в разы доступнее для российских туристов. Перелёт может быть дороговат, но зато в этих странах всё намного дешевле, чем в Европе или на азиатских курортах.