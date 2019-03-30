Безвизовый режим. Страны, где рады россиянам

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Безвизовый режим. Страны, где рады россиянам

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Фото: © Pixabay

Лайф собрал десятку лучших стран для путешествий этой весной. Эксперты туризма рассказали, сколько денег нужно для каждой поездки.

Власти Албании отменили визы для россиян. С 1 апреля по 31 октября 2019 года гражданам России для въезда в эту страну они не понадобятся. Албанские эксперты уверяют, что это направление может заменить россиянам излюбленные турецкие курорты, которые становятся опасными из-за разгула экстремизма.

Албания не впервые вводит безвизовый режим для россиян. Но, как показывает опыт, результат не радовал. Это туристическое направление нуждается в продвижении, чтобы тягаться с турецкими курортами, — рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

Турция, в свою очередь, планирует разрешить нашим туристам въезд по внутреннему российскому паспорту. По словам члена правления Союза туристических агентств Татьяны Дмитровой, турецкое направление остаётся одним из самых популярных.

Несмотря на то что бизнесмены Турции говорят о 20-процентном повышении цен на свои услуги, у туроператоров много доступных и готовых предложений по этому направлению. На майские праздники путёвка в Турцию на двоих в трёхзвёздочный отель будет стоить около 40–45 тысяч рублей, — добавила Татьяна Дмитрова.

Если хочется на море, то эксперт по туризму Кристина Левина советует рассмотреть Кипр, Объединённые Арабские Эмираты и Египет. Во второй половине апреля и в мае там уже тепло, можно купаться и объедаться фруктами.

Тем, кто не хочет приобретать туры и "всё включено", самостоятельно покупать авиабилеты лучше за месяц до самого путешествия, как рекомендует PR-менеджер Aviasales.ru Юлия Домрачева. Чем ближе к дате вылета, тем билеты дороже.

Куда поехать без визы в апреле-мае 2019 года?

С тёплым морем и горячим песком

Турция

40–50 тысяч рублей на двоих за недельный тур. Авиабилеты из Москвы в Стамбул и обратно — 9500 рублей на одного человека

Фото: © Pixabay

Кипр

35–50 тысяч рублей за недельный тур на двоих. Авиабилеты из Москвы в Ларнаку и обратно — 8300 рублей на одного человека

Фото: © Pixabay

ОАЭ

60–75 тысяч рублей за недельный тур на двоих. Авиабилеты из Москвы в Дубай и обратно — 17 500 рублей на одного человека

Фото: © Pixabay

Египет

75–90 тысяч рублей за недельный тур на двоих. Авиабилеты из Москвы в

Шарм-эль-Шейх — 30 тысяч на одного человека

Фото: © Pixabay

Без морских приключений, но с тёплой погодой

Грузия

20–25 тысяч рублей за трёхдневный тур на двоих. Авиабилеты из Москвы в Тбилиси и обратно — 10 500 рублей на одного человека

Фото: © Pixabay

Узбекистан

35–40 тысяч рублей за трёхдневный тур на двоих. Авиабилеты из Москвы в Ташкент и обратно — 17 500 рублей на одного человека

Фото: © Pixabay

Армения

15–25 тысяч рублей за трёхдневный тур на двоих. Авиабилеты из Москвы в Ереван и обратно — 8500 рублей на одного человека

Фото: © РИА Новости / Алина Старостина

Азербайджан

20–25 тысяч рублей за трёхдневный тур на двоих. Авиабилеты из Москвы в Баку и обратно — 12 000 рублей на одного человека

Фото: © flickr/Pierre

Белоруссия

15–20 тысяч рублей за трёхдневный тур на двоих. Авиабилеты из Москвы в Минск и обратно — 4500 рублей на одного человека

Фото: © flickr / Nigel Swales

Албания

Отдельные туры не бюджетные. Тур по Балканским странам: Сербия, Македония, Албания, Черногория, Босния и Герцеговина — 70 000 руб.

Фото: © Pixabay

По словам директора по развитию туроператора Натальи Матвиенко, страны ближнего зарубежья в разы доступнее для российских туристов. Перелёт может быть дороговат, но зато в этих странах всё намного дешевле, чем в Европе или на азиатских курортах.

Автор:
ОС
Ольга Соломатина
Соавторы:
Наталия  Хомякова
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