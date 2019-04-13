Интимный хай-тек. Противозачаточные серьги, пластырь и жидкие презервативы

Лайф узнал об инновационных средствах контрацепции, которые могут спасти от нежелательной беременности и не испортить ощущений.

Учёные начали тестировать новые противозачаточные таблетки для мужчин. Первые исследования представили на конференции в Новом Орлеане.

Биологи в течение месяца исследовали 30 здоровых мужчин, и только пятеро из них отмечали такие побочные эффекты, как снижение полового влечения и небольшие проблемы с эрекцией. Российский уролог из лечебно-реабилитационного центра Искандер Абдуллин, считает что 5 человек с "побочками" — это не так уж мало.

— 5 человек из 30,то есть у каждого шестого осложнения после приёма. Это не очень хорошие показатели, — отметил Искандер Абдуллин.

По мнению врача, препарат будет эффективен, если докажут, что его приём можно в любой момент прекратить и при этом способность производить потомство восстановится.

За последние несколько лет учёные придумали огромное количество наноконтрацептивов. Об их эффективности пока сложно говорить, врачи рекомендуют не экспериментировать на себе и предохраняться проверенными методами.

Какие контрацептивы существуют и удивляют?

Противозачаточные таблетки для мужчин Гормональные контрацептивы блокируют выработку сперматозоидов Фото: © Shutterstock

При использовании синтетических гормонов снижается уровень выработки собственного тестостерона и других гормонов, которые нужны для производства сперматозоидов. По словам главного врача клиники современной медицины уролога Николая Захарченко, это чревато бесплодием. Если постоянно вводить гормон извне, его выработка внутри организма уменьшается.

— Бодибилдеры, которые тоже употребляют стероиды, препараты тестостерона, в большом количестве случаев потом бесплодны, — предупреждает уролог.

Гели-контрацептивы Инновационным гелем заполняют семявыносящий проток, чтобы предотвратить оплодотворение партнёрши Фото: © Shutterstock

Учёные сообщили об успешных испытаниях геля-контрацептива на обезьянах. Его инъекционно вводят в семявыносящий проток, чтобы перекрыть просвет.

Исследователи из США уверяют, что гель можно полностью удалить, вымыв из протока с помощью специального растворителя. Доклинические испытания на кроликах показали почти стопроцентную эффективность и обратимость процедуры. На людях пока не проверяли.

Инъекции, гели и импланты для мужчин Используют как средства доставки гормонов, препятствующих выработке сперматозоидов Фото: © Shutterstock

В состав современных гелей, инъекций и имплантов для мужчин входят синтетические гормоны: тестостерон и прогестин. Эти средства контрацепции можно наносить не на половые органы, а на предплечье, к примеру. Состав впитывается в кожу, проникает в кровь и препятствует выработке сперматозоидов. В США эти средства ещё три года будут проходить испытания, прежде чем контрацептив появится в продаже.

Жидкие презервативы Наносятся за 10 секунд из баллончика с жидким латексом и через две минуты застывают Фото: © Shutterstock

Барьерный способ считается самым популярным и безопасным. Но многие жалуются на снижение чувствительности при использовании обычных презервативов. По словам британских исследователей, жидкие презервативы будут в два раза "чувствительнее" и эффективнее благодаря покрытию из гидрофильных полимеров, которые, притягиваясь к молекулам воды, становятся скользкими. Испытания этого изобретения уже вовсю идут в Великобритании.

Противозачаточные серьги Доставляют в организм гормоны, препятствующие зачатию, через мочку уха Фото: © Pixabay

Учёные из Института Джорджии считают, что серьги заменят женщинам противозачаточные таблетки, которые девушки забывают пить. С помощью инновационных серёжек синтетические гормоны дозированно попадают в организм через мочку уха.

Акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе отметил, что поверхность серёжек маленькая, из-за этого возникнет сложность с концентрацией вещества и биомембраной, через которую средство будет регулярно проникать в кожу.

Накожный пластырь Пластырь пропитан гормонами, которые равномерно поступают в организм через кожу Фото: © Flickr/Marco

Противозачаточный пластырь меняют каждые 7 дней. Хотя его поверхность намного больше, чем у новейших противозачаточных серёжек, а значит, на нём можно закрепить больше действующего вещества. Но пластырь технически ненадёжен, говорят специалисты. За 7 дней он, например, может отклеиться.

До сих пор по уровню эффективности гормональная контрацепция остаётся на первом месте, отмечают эксперты. При этом среди опасных побочных эффектов гормональных средств женской контрацепции врачи отмечают риск развития рака молочной железы. Для мужчин пока сложно найти безопасное средство с гарантированным полным восстановлением репродуктивной функции и без рисков снижения полового влечения.

А пока учёные ищут эти средства, забывать о контрацепции нельзя. Только с помощью контрацептивов можно избежать венерических заболеваний и нежелательной беременности.