Искалеченные "Тиндером". Как мужчин ломают знакомства в Сети

Лайф узнал подробности свиданий, которые угнетают мужскую психику и меняют отношение к женщинам в худшую сторону.

Оказывается, мужчинам ещё реже, чем женщинам, везёт в приложениях для знакомств. Девушки часто жалуются на жадных, невнимательных и пошлых молодых людей, которые приходят на свидания. Но мужчинам тоже есть на что жаловаться.

Максим, 38 лет, год назад развёлся. Установил себе "Тиндер".

Меня интересуют только серьёзные отношения, но по московским меркам жених я незавидный. Я снимаю квартиру и плачу алименты на содержание двоих детей. От зарплаты на жизнь остаётся 15 тысяч в месяц. К счастью, у меня бывают и халтуры — основной работодатель не против.

В декабре я познакомился с женщиной-архитектором, ей 42 года. С ней было очень легко общаться. Уже на втором свидании она пригласила меня к себе в гости — оказалось, у неё большая квартира на "Курской". Я пришёл, а там её дочь 15 лет. Неожиданно, меня не предупреждали. Пришлось знакомиться.

Девочка была вежливой, ужинали вместе, но я что-то напрягся. Я бы своим детям каких-то девок, в которых ещё не уверен, не показывал. А на третье свидание она позвала меня на день рождения своего брата — я не смог ей отказать, пошёл, а там — все родственники, полный дом, и родители её тоже. Я подумал, что она меня показывает им как "своего" человека.

Потом мы поехали к ней и провели вместе выходные, было здорово. Съездили за ёлкой, к нам приходили её друзья, пили вино большой компанией, до утра болтали.

Через несколько дней приходит от неё СМС: "Извини, у нас ничего не получится. Я пыталась давить из себя чувства к тебе, но не вышло". Я в шоке, пишу ей вопросы какие-то, а в ответ — полный игнор. И все эти события произошли в течение двух недель. Такое ощущение, будто меня прокрутили, как демоверсию, и решили, что не подошёл.

Пётр, 57 лет, художник. Живёт в деревне на берегу Волги.

У меня в "усадьбе" при доме оборудована кузница, оранжерея, мастерская, есть большой сад. Не хватает только хозяюшки. Искать её стал в "Тиндере".

Нашёл. Стройна, мила и лет всего ничего — 40. Долго общались, переписывались. Интернет в деревне работает плохо, по скайпу говорить не могли. Просто созванивались. И наконец я уговорил её на встречу в городе с последующей поездкой ко мне в село.

Я заранее купил вина, конфет, фруктов. Заехал за ней. Когда она вышла, мне сразу захотелось сказать: "Проходите мимо, пожалуйста, дама". Ей 40 было лет 20 назад. Но я же сам искал приключений, поэтому пригласил её в свою машину. Она не могла поднять ногу на подножку УАЗа. Я подсадил её, уже подумывая о том, как бы пораньше лечь спать. УАЗ взревел и помчал нас в ночь.

Дома я накрыл стол, разлил винцо по бокалам. Изрядно выпив, гостья стала требовать, чтобы я её немедленно соблазнил. Я оттягивал момент, как мог! Сводил её на экскурсию по дому, в мастерские. Не забывал подливать в бокал. Вино её сморило, а ночью я проснулся от громового храпа прекрасной леди.

Утром требования утолить страсть возобновились. Я отвлёк её — отправил в баню. Потом она опустошила ещё одну бутылку вина и спросила прямо: "А что, секса не будет?" Я ей наврал, что не гожусь уже для этого дела, возраст и всё такое. Отвёз даму обратно в город. Выдохнул.

На сайты знакомств больше не заглядываю.

Юрий, 32 года, завидный жених из Ростова, собрал уже целую "коллекцию" странных тиндер-невест.

У меня была одна, которая дом попросила на себя переписать на втором свидании. Ещё одна попросила снять для свидания два номера в отеле, она не могла с "первым встречным" в одной комнате ночь провести. А потом в ресторане опрокинула в себя за мой счёт 0,7 л виски и переживала, не считаю ли я её пьющей женщиной.

Попадались замужние, которые просто ищут приключений. Есть девушки, которые тролят меня в переписке, если отказываюсь вести их в дорогой ресторан. "Для тебя потратить на красивую женщину десятку — это прямо подвиг?" Я читаю это и думаю: "Вот же дура".

Где же искать свою "половинку"?

Мужчины, рассказавшие эти истории, сошлись в одном: многие женщины в жизни выглядят гораздо лучше, чем на фото! Осталось только навести красоту в душе и порядок в мозгах.

Доктор социологических наук, исследователь проблем виртуализации общества Дмитрий Иванов рассказал Лайфу, что новую цифровую реальность придётся принять.

— Сегодня общение выстраивается не между реальными людьми, а между их образами, тщательно сконструированными в соцсетях и на сайтах знакомств. Каждый приукрашивает себя при создании профиля и при этом думает, что на той стороне такого не делают, потому ожидания и не оправдываются, — говорит эксперт. — Раньше знакомства происходили под социальным контролем, в окружении других людей, на глазах у всех.

Современные люди, по мнению социолога, легко идут на нарушения тех норм и приличий, которые когда-то существовали. Люди становятся аватарами в межполовой игре, социальным аксессуаром — это видно на примере женщины из Москвы, которая представила мужчину своим родственникам, а потом бросила. Ей было важно продемонстрировать успех и востребованность в своём кругу, и она воспользовалась доверием мужчины.

Также Дмитрий Иванов предупреждает: не будьте нетерпеливы, не торопитесь с первой встречей. При знакомстве в Интернете следует больше времени уделить переписке. Это позволит разглядеть "социальный фотошоп", то есть приукрашивание действительности, в профиле кандидата. Если человек не тот, за кого себя выдаёт, а держит в уме какую-то корысть или неадекватен, он быстро потеряет терпение и выйдет из коммуникации.

После такого фильтра, вполне возможно, человек, который пошёл с вами на свидание, тоже не оправдает надежд. Но уже — наоборот. Реальная встреча и кандидат превзойдут все ваши ожидания.