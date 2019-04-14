Запилила! Советы, как успокоить сварливую жену

Лайф узнал, как справиться с нападками жены и не раздражаться, когда она в очередной раз пилит по поводу и без.

В начале апреля житель Иркутской области обманом вывез свою жену в лес и задушил, а тело спрятал среди деревьев и хвороста.

— Достала она меня — постоянно пилит, пилит, пилит. В итоге нервы не выдержали, и я решил её убить, — сказал убийца следователю СУ СКР по Иркутской области.

Этого исхода можно было бы избежать, если бы муж нашёл правильные слова и по-настоящему захотел бы узнать, что тревожит его жену.

— "Пилёжка" — это прикрытие истинных проблем, которые беспокоят женщину. Она может ругаться по поводу разбросанных по квартире вещей или грязной посуды, но на самом деле ей может не хватать поддержки и внимания, — говорит гештальт-психотерапевт Анна Таипова.

Что делать, если жена всё время пилит?

Включайте внимательность Возмущения по бытовым вопросам, как правило, отражают внутренние переживания человека Фото: © Shutterstock

Если ругань с женой вас уже утомила, проанализируйте темы, по которым она возмущается. По словам Анны Таиповой, крики: "Ты мне не помогаешь по дому, ты не помогаешь мне с детьми, я всё делаю одна" — означают потребность в отдыхе и внимании.

— Поговорите с супругой предметно и задайте прямой вопрос: "Чем ты недовольна?". Диалог должен быть активным, но без ругани. Уточните: "Я правильно тебя понимаю, что ты хотела бы изменить это и это?". Нужно докопаться до сути, потому что за всеми криками прячется глубокое недовольство или обида, — добавляет психотерапевт.

Нужна забота Недовольство отсутствием внимания с вашей стороны — потребность подчеркнуть свою значимость в семье Фото: © Shutterstock

Если жена возмущается, что вы не дарите ей цветы и подарки или говорит: "Когда ты в последний раз приглашал меня в кино?" — не нужно тут же бежать в цветочный или в кинотеатр, чтобы её успокоить. Психолог Татьяна Семенко отмечает, что женщина таким образом пытается показать, что ей нужна забота. Не вступайте в конфликт. Принесите ей утром кофе или просто скажите тёплые слова, чтобы она почувствовала себя нужной.

Проговаривайте свои чувства Не нужно хлопать дверью и уходить от скандала. Замалчивание не решает проблему Фото: © Pixabay

Важно высказать свои переживания, которые у вас возникают из-за "пилёжки" жены. Раздражает, злит, обижает? Скажите ей об этом. Не бойтесь жаловаться своей супруге на боль, которую причиняют вам её слова.

Хвалите и благодарите Она критикует вас, потому что ей самой не хватает добрых слов Фото: © PxHere

Попробуйте пойти от обратного: не реагируйте криком на крик, а поблагодарите её за то, что она столько внимания уделяет дому, детям, родственникам. "Какая ты умница, всё держишь под контролем, не знаю, что бы я без тебя делал", — эти слова порой могут исправить любой конфликт.

Не бойтесь просить о помощи Близкие родственники, друзья и психологи могут изменить вашу семейную ситуацию Фото: © maxpixel.net

По словам Анны Таиповой, в критической ситуации можно обратиться за советом к близким людям и к специалистам. Возможно, из-за своих обид и переживаний ваша жена не готова услышать вас, но может прислушаться к словам других людей, которые видят вашу проблему со стороны.

— Но тут важно не переборщить и не начать выносить сор из избы. Аккуратно поговорите с близкими, намекните жене, что у ваших друзей были аналогичные сложности, но они смогли с ними справиться, значит, и вы сможете, — добавляет психотерапевт.

Не срывайтесь В ответных криках нет смысла, сохраняйте королевское спокойствие Фото: © Pexels

— Помните, как в школе ребята задирали именно тех одноклассников, которые давали реакцию? Здесь ситуация похожа. Чем больше вы будете реагировать, тем активнее вас будут пилить, — говорит Татьяна Семенко.

Представьте, что вы герой фильма Абстрагируйтесь и посмотрите на ситуацию со стороны, как будто смотрите какое-то кино Фото: © maxpixel.net

Если выключить эмоции и побыть "сторонним наблюдателем", можно увидеть причину скандалов и боли вашей жены. Почему она кричит, почему плачет, почему пилит. Возможно, своей критикой она пытается до вас достучаться. В вас проснётся сочувствие, и вам снова захочется поговорить со своей женой, чтобы сохранить брак, а не прятать её тело потом в лесу.