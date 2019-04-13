Убийцы из травы. Как спастись от клещей и энцефалита

Лайф выяснил у врачей, каких мест избегать, чтобы не подцепить клеща, и что делать, если уберечься не удалось.

Тринадцать жителей Волгоградской области обратились на прошлой неделе за помощью в больницы с укусами клещей. Ни в одном из случаев инфекционных заболеваний выявлено не было.

Клещевые инфекции, в частности клещевой энцефалит, — преимущественно сезонное заболевание. В нашей стране случаи укуса клещей особенно часто происходят с апреля по июль ежегодно.

Примерно 5–10% клещей заражено вирусами. По словам врача-инфекциониста Георгия Викулова, клещи могут заразить энцефалитом, эрлихиозом и болезнью Лайма. Эти заболевания сказываются на центральной нервной системе, умственных способностях, памяти.

— Если обнаружили на теле даже маленький, еле заметный, но толстенький "волосок", это может быть заражённый вирусной инфекцией клещ, который ещё не напился крови, — предупреждает врач-иммунолог Марина Аплетаева. — Но только в лаборатории, куда надо сдать клеща на анализ, определят, насколько он опасен. Возможно, ваш клещ вполне здоров.

Как спастись от клеща

Одежда и осмотр В лесу — головной убор и светлая одежда с длинными рукавами, сапоги и брюки. Дома — тщательный осмотр Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Кроме стандартных советов: надевать в лес надёжную, "непрокусываемую" одежду, обязательно покрывать голову, носить перчатки, — врачи рекомендуют отдавать предпочтение одежде в светлых тонах, что поможет быстрее заметить клеща. Его личинки часто застревают в волосах, поэтому после прогулки нужно вымыть голову. Экспресс-стирка одежды также не будет лишней.

Репелленты Перед прогулкой нужно наносить на одежду специальные средства, которые отпугивают клещей и других насекомых Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

Парки, лес, горы, садовые участки, дачи, поля с высокой травой — наиболее частые места, где можно подцепить клещей. Во время нахождения на природе необходимо использовать репелленты. Эксперты отмечают, что эти средства — не плацебо. Они действительно отпугивают насекомых.

Вакцинация Если собираетесь в зону очага распространения клещей, за две недели пройдите специальную вакцинацию Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

Для жителей мегаполисов такая рекомендация актуальна, в случае если вы часто посещаете леса и парки. А туристам и любителям путешествий противоклещевая вакцинация просто необходима.

Что делать, если клещ всё-таки прицепился

Не пытайтесь самостоятельно достать клеща или выдавить его из кожи. Место укуса полейте маслом: клещ начнёт задыхаться от недостатка кислорода и вылезет сам.

Извлечение клеща из кожи доверьте только врачам. Неправильное удаление клеща очень опасно. Ядовитые частички остаются в ране и продолжают заражать пострадавшего от укуса. Лучшая защита от клеща — бдительность и благоразумие, резюмируют медики. После прогулки обязательно осмотрите себя и близких. При обнаружении опасной "живой занозы" срочно бегите к инфекционисту. Ведь, чем раньше клещ удалить, тем меньше вероятность инфицирования.