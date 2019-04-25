Перо Жар-птицы, бархат и винтаж. Украшаем пасхальные яйца

Лайф собрал оригинальные декоры пасхальных яиц. Их легко повторить самостоятельно в домашних условиях.

Бархат и золото Бархат украсьте бисером и бусинами. Швы сделайте не крепкими, чтобы ткань можно было легко распороть и извлечь яйцо Фото: © Валентина Балиева

Мастер хендмейда Валентина Балиева из Челябинска сама совсем недавно освоила технику декорирования яиц.

— Я не художник и специально этому не училась. Поймала настроение, как говорится. Пасхальные яйца могут стать отличным подарком близким людям, украшением интерьера и праздничного стола, — говорит Валентина Балиева.

Семейное гнёздышко Яйца можно украсить перьями, бусинами или пайетками. Положите их в красивое гнездо или корзинку Фото: © Валентина Балиева

Для интерьера можно создавать и целые эксклюзивные композиции. Варианты оформления яиц зависят от вкуса. Они могут быть яркими, в горошек или просто с наклеенными перьями: от серых, в стиле Финиста — Ясного сокола, до радужных. Главное — красиво уложить их в "гнездо", чтобы получилась атмосферная композиция.

Винтаж Яйцо, акриловый грунт, клей, краски, лак и понравившаяся картинка или салфетка, а также ваша фантазия Фото: © Валентина Балиева

— Подготавливаем бумажные салфетки с понравившимся узором или рисунком. Аккуратно вырезаем узор или обрываем вручную. На сваренном яйце белого цвета размещаем узор при помощи клейстера или яичного белка. Затем необходимо высушить готовые яйца. Необыкновенный пасхальный символ готов, — рассказывает мастер хендмейда Екатерина Космос.

Кролики для детей Украшением пасхального стола могут стать мягкие игрушки, по форме напоминающие яйца Фото: © Екатерина Космос

— Пасхальные зайчики — мягкие набивные игрушки. Шьём текстильную заготовку в форме овала (яйца), затем набиваем наполнителем на выбор: синтепон, рис, пшено, мука, гречка, опилки. Зашиваем отверстие для наполнения, пришивая ушки. И самый интересный процесс — декорирование: вышивка, аппликация, использование различной фурнитуры и даже настоящих румян.

Японские техники Узоры создаём с помощью полосок цветной бумаги Фото: © Shutterstock, Inc.

Придумаем рисунок: цветы, абстракция или какая-то надпись. Фломастером нарисуем его на яйце. Затем нарежем тонкие полоски из двусторонней цветной бумаги. Намотаем их на зубочистку, чтобы получились маленькие рулончики. На одну сторону среза наносим клей и прикрепляем рулон к яйцу. Из рулончиков собираем рисунок, который продумали заранее.

Яйца в лоскутках Украшаем пасхальный символ лоскутным шитьём без иглы Фото: © Надежда Головко

Эта техника пришла к нам из Японии и называется "кинусайга". Художник-декоратор Надежда Головко советует украшать пасхальные яйца так: лоскутки ткани прикрепить на клей, а места соединения кусочков прикрыть тесьмой. Дополнительно можно добавить бусины и пайетки.

Жгуты и атлас Не бойтесь экспериментировать с любыми подручными материалами Фото: © Надежда Головко

На яйцо наносим клей, обматываем его жгутом. Для красоты добавляем атласные ленты, бусины, стразы. Вместо жгута можно использовать пряжу или мулине.

Современные техники декорирования, их сочетание и находчивость мастеров позволяют создавать неповторимые и бесценные подарки к празднику, которые впишутся в любой интерьер и порадуют ваших близких.