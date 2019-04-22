На вес жизни. Как определить, что у вас ожирение?

Роспотребнадзор сообщает об увеличении количества россиян с ожирением. По данным ведомства, с 2011 года этот показатель вырос почти вдвое.
— С 2011 года почти в два раза увеличился показатель заболеваемости ожирением среди взрослого населения от 18 лет и старше. Мы исходили из того, что в России 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточную массу тела, — заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина на заседании круглого стола в Госдуме по теме правильного питания.
Как определить, что у вас ожирение?
Любимая одежда становится мала
Об изменениях тела расскажут, например, любимые джинсы, в которые вы перестали влезать.
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— Первое, что меняется, — это размер одежды, — говорит диетолог Маргарита Королёва, консультирующая звёзд российского шоу-бизнеса. — Не стоит игнорировать и слова окружающих о том, что вы поправились, даже если это насмешки. О склонности к лишнему весу может рассказать и генетика, обратите внимание на вес родителей.
Плохой сон и гормон — убийца жира
Первые признаки проблем с весом — нарушения сна. Если вы мучаетесь бессонницей — пересмотрите свой рацион питания
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Лишний вес провоцирует кратковременные остановки дыхания во время сна — апноэ. Недостаток кислорода тормозит процессы в организме, из-за этого сон может быть неспокойным, а выработка гормонов нарушается, что ведёт к нарушению обмена углеводов и накоплению дополнительного жира. Получается замкнутый круг.
Поэтому нужно следить за питанием и сном в системе. Важно спать в часовые промежутки между 12 и часом ночи, а также между пятью и шестью часами утра. Именно в это время в теле человека вырабатывается соматотропный гормон, который способен за 50 минут сжечь 150 г жировой ткани.
Сухость во рту
Часто сухость указывает на сахарный диабет на фоне ожирения
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— Из-за ожирения может нарушиться углеводный обмен, развиться сахарный диабет второго типа, появиться артериальная гипертония, — предупреждает врач-диетолог Ксения Селезнёва
Повышенный индекс массы тела (ИМТ)
Вес в килограммах разделите на рост в метрах (160 см — 1,6 м), возведённый в квадрат. Например: 100 кг разделить на 1,6 х 1,6 = 39
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39 — это уже вторая степень ожирения. Норма ИМТ — от 18,5 до 24,9.
Категория "избыточная масса тела" — от 25 до 29,9 — это ещё не ожирение, но уже не норма.
Категория "ожирение":
первая степень — от 30 до 35;
вторая степень — от 35 до 40;
третья степень — 40 и больше.
— Чтобы оценить состояние организма и влияние на него ожирения, нужно сдать анализы на уровень содержания глюкозы, холестерина, печёночных ферментов, витамина D и других показателей. Не забывайте взвешиваться — не каждый день, а хотя бы раз в две недели. Часто люди с ожирением на консультации даже не могут назвать свой вес или искренне считают, что весят меньше. Порой на десятки килограммов, — поясняет Ксения Селезнёва.
Оправдание себя за обжорство
Страдающие ожирением зачастую так "любят" себя, что закармливают до болезненного состояния.
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Психологи и диетологи рекомендуют научиться по-настоящему себя уважать.
— Пытаясь "заесть" проблему, а не решать её, мы теряем уважение к себе. При этом люди прикрываются тем, что якобы продолжают любить себя, жалея и поощряя себя вкусным, сладким, — объясняет врач-диетолог Анна Гончарова.
Люди, которые себя уважают, по мнению экспертов, никогда не позволят себе страдать избыточным весом или ожирением. Потому что некоторая доля перфекционизма заставляет их всё время самосовершенствоваться.
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