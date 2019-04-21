Сердечная норма. Как учащённый пульс влияет на риск смерти

Лайф выяснил, сколько ударов в минуту должно совершать сердце и как его успокоить, если пульс зашкаливает.

Учёные из Гётеборгского университета Швеции опубликовали исследование, согласно которому сердечный пульс у мужчин более 75 ударов в минуту повышает риск преждевременной смерти.

Как отмечают российские кардиологи, эти данные нельзя применять ко всем мужчинам. Частота сокращений сердечной мышцы может меняться с возрастом и в зависимости от физических нагрузок человека.

— У профессиональных спортсменов, например, пульс редкий, потому что у них спортивное сердце. Они привыкли к регулярным тренировкам, во время которых их сердце не начинает биться настолько часто, насколько во время физических нагрузок "колотится" у обычных людей, — говорит кардиолог Юрий Серебрянский.

Как бьётся сердце у разных возрастов?

Младенцы 90–100 ударов в минуту Фото: © Pixabay

Дети 80–90 ударов в минуту Фото: © Pixabay

Подростки 70–90 ударов в минуту Фото: © Pixabay

Взрослые 60–80 ударов в минуту Фото: © Pixabay

Пожилые 60–80 ударов в минуту, но возможны другие показатели, если есть какие-то сердечно-сосудистые заболевания Фото: © Pixabay

Слишком высокий пульс может свидетельствовать о повышении температуры тела, обострении хронических заболеваний, воспалении или проблемах с щитовидкой.

— Не нужно заниматься самолечением и назначать себе какие-то препараты. Так вы можете сделать только хуже не только своему сердцу, но и всему организму в целом, — советует Юрий Серебрянский.

Если вы занимаетесь спортом и чувствуете, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди — возьмите паузу. Кардиолог Ольга Молчанова рекомендует делать паузы в физической нагрузке, чтобы нормализовать сердцебиение и дыхание.

— В том случае, если вы из-за чего-то понервничали и у вас участился пульс, успокойте себя травяным чаем. Подумайте о чём-то приятном и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, — добавляет эксперт.

Кардиологи рекомендуют не злоупотреблять крепким чаем и кофе, которые также негативно влияют на частоту сокращений сердечной мышцы. Проводите больше времени на свежем воздухе и в любой непонятной ситуации делайте глубокий вдох и медленный, "успокоительный" выдох. Сердце будет вам благодарно.