Лицо в помощь. Как "прочитать" кандидата по фото на сайте знакомств

Лайф узнал, как "прочитать" человека по фотографиям, сэкономить время на неудачных свиданиях и оградить себя от неадекватов.

Мы анализируем чужие портреты в соцсетях мгновенно, но безотчётно, утверждает физиономист Артём Павлов. Лайк понравившемуся кандидату мы ставим, если убеждены, что он безопасен и подходит для продолжения рода. Достоверный психологический портрет по чертам лица может составить лишь специалист. Как пазл, характер складывается из множества деталей.

Массивная челюсть Крупная нижняя часть лица у мужчины может говорить о его самоуверенности Фото: © Pixabay

Тонкий нос Этот человек импульсивен или даже агрессивен Фото: © Pixabay

Тонкие губы Физиономисты говорят, что люди с тонкими губами злопамятны, а ещё они умеют быстро принимать решение и переходить от слов к делу Фото: © Pixabay

Волосы Грязные волосы у мужчины говорят о безразличии к окружающим, отсутствии стремления влиться в общество, ну и в целом о гигиене Фото: © Pixabay

Уши Стрижка каре, закрывающая уши, — признак повышенной тревожности. А открытые уши и выбритый затылок — симптом агрессивности Фото: © Pixabay

Брови и залысины Если у мужчины крупные сдвинутые брови, залысина спереди — с большой вероятностью он ищет просто секса, а не отношений Фото: © Pixabay

Подражатели Если замечаете, что на фото человек старается подражать кому-то, не рискуйте. Возможно, он прячется за маской, а сам —пустышка Фото: © Pixabay

Татуировки Человек таким образом убирает чувство внутренней пустоты, отмечает психолог Илья Бахтин Фото: © Pixabay

Голый торс Обнажённые фото с кубиками пресса, по словам экстрасенса Анатолия Леденева, говорят о закомплексованности мужчины Фото: © Pixabay

Не доверяйте своему вкусу. Как отмечает психолог Илья Бахтин, при просмотре в "Тиндере" снимков включается древний инстинкт. Мы ищем того, кто нам приятен и не испортит потенциальное потомство.

— Предположим, вам нравятся парни с ярко выраженным подбородком. Но у вас уже были отношения с такими и раз за разом постигала неудача. Значит, вы ошибались, надо сменить концепцию выбора. Обращайте внимание на тех людей, которые не похожи на ваших бывших. Так вы отойдёте от бессознательных программ, которые заставляют вас ходить по кругу и не приводят к успеху, — добавляет эксперт.

Успех на сайтах знакомств, по мнению профайлера Главного следственного управления СК РФ Дмитрия Кирюхина, будет иметь человек с развитой интуицией, и при этом скептик.

Знакомиться в Интернете сегодня можно, тысячам людей повезло: с помощью Сети они нашли свою любовь. Но, как отмечают эксперты, не нужно нырять в омут с головой и верить всем словам. Осторожность и предусмотрительность в выборе спутника жизни не помешают. Например, по статистике, 30% пользователей ставят не свои фотографии. Возьмите фото из анкеты и проверьте его через поисковик.