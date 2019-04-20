Тест на измену. Как определить, что муж загулял?

Лайф выяснил, как уличить супруга в неверности и какие вопросы нужно ему задать, чтобы обман раскрылся.

— Если вам кажется, то вам не кажется. Конечно, женщины иногда могут "накручивать" и придумывать, но, как правило, жёны улавливают скрытые сигналы об обмане, измене, предательстве, — говорит психолог Лилия Любимова.

Самый эффективный метод — наблюдать за своим партнёром и замечать изменения.

Как определить, что муж изменяет?

Изменились отношения между вами Он может быть либо слишком холоден с вами либо, наоборот, чрезмерно нежен, заботлив не так, как раньше Кадр фильма "С меня хватит"/ © Кинопоиск

Всё было нормально, но вдруг он стал раздражителен. Он не уделяет вам внимания, не хочет проводить вместе время. Это первый сигнал, что у него есть кто-то на стороне.

Возможна и обратная ситуация. Вы жили уже как товарищи, но неожиданно он стал вас "заново любить". Цветы, подарки, свидания. Так он пытается скрыть свой обман, сделать вид, что всё хорошо.

Очень внимателен к своей внешности Стал следить за одеждой, лицом, решил заняться спортом и правильно питаться

— Всю жизнь раз в три дня носки менял, а теперь душ утром и вечером и чистая одежда каждый день — это неспроста. Когда у мужчины появляется новое "увлечение", он начинает с особой внимательностью следить за собой, — говорит Лилия Любимова.

Всегда с телефоном На мобильном появился пароль. Телефон кладёт экраном вниз. Берёт сотовый с собой всегда, в том числе в душ и в уборную Кадр фильма "Идеальные незнакомцы"/ © Кинопоиск

Жизнь современных людей спрятана в телефонах, отмечает гештальт-терапевт Анна Таипова. Какие-то личные фотографии и переписки есть в сотовом каждого человека. Но если муж говорит, что это его секреты, что вам не нужно об этом знать, или всякий раз устраивает скандал, когда вы просите показать телефон, — значит, ему по-настоящему есть что скрывать.

Изменился график Командировки и совещания стали очень частыми. На работу вызывают ещё и по выходным Кадр фильма "Мне бы в небо"/ © Кинопоиск

— Если раньше муж мог задержаться, но это случалось редко — никаких подозрений не возникало. А теперь он приходит домой поздно, уставший, не хочет рассказывать, как прошёл его день, и ваша жизнь его не интересует — вероятно, у него есть дела "важнее", — говорит Анна Таипова.

Его выдаёт тело Бегающий взгляд. Лицо то краснеет, то бледнеет. Излишняя жестикуляция

Мужчина может быть очень уверен в себе, но тщательно скрыть обман вряд ли удастся. Как отмечают психологи, страх выдаёт даже самого искусного лжеца. И отражается это именно на теле. Нервничая, человек может краснеть, покрываться пятнами, у него потеют ладони и путается речь. Попробуйте поговорить со своим мужем и посмотреть, как он будет себя вести.

Начинать разговор лучше с вопроса в лоб: "Ты ничего не хочешь мне рассказать?". Такая формулировка, по словам Лилии Любимовой, ставит человека в тупик. В этом состоянии он не может быстро найти правильный ответ, начинает говорить ерунду, и тут можно воспользоваться манипулятивными фразами:

— Я уже всё знаю. Давай ты сам расскажешь! — на самом деле вы можете ничего не знать, но, чтобы подтвердить свои подозрения, лучше прибегнуть к обману, который психологи называют "манипуляцией правды".

— Вчера тебя видели с женщиной. Кто она? — это тоже может быть неправдой, никто вам ничего не говорил, скорее всего. Его ответ "коллега" или "знакомая", скорее всего, будет отговоркой. Уточните, где они познакомились, как поддерживают отношения. Если скажет, что ваши знакомые обознались, спросите, где он в это время был и с кем. А дальше — следите за реакцией.

— Если тебе нечего скрывать, дай телефон — если начнётся скандал, значит вас обманывают. Если мобильник всё-таки вам будет передан, проверьте не только переписки и фото, но и удалённые снимки и сообщения.

Перед тем как ввязываться в "раскусывание" изменщика, определитесь, хотите ли вы знать правду.

— Как показывает практика, многие женщины, даже узнав об измене, хотят сохранить брак. Во-первых, они боятся одиночества. Во-вторых, не хотят осуждения людей, ведь считается, что "от хороших жён мужья не гуляют". Тогда зачем знать эту правду? — говорит Лилия Любимова.

Если вы не хотите жить в обмане и готовы к самой неприятной правде — ищите скрытые сигналы и задавайте прямые вопросы. Если же "погода в доме" важнее всего, лучше наслаждаться тем, что у вас есть, и не пытаться создать проблему там, где её нет.