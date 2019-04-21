"И тигры у ног моих сели!" Как таксисты возят животных

Таксист Алексей Иванов — об "озверевших" пассажирах и опасном сострадании к животным.

Приезжаю как-то вечером на заказ в районе Цветного бульвара. И почти сразу на заднее сиденье пулей влетает парочка.

— Шеф, очень опаздываем, поехали скорее, чаевыми не обидим! — тараторит девушка.

Едем, но что-то меня смущает. Надо сказать, что салонное зеркало у меня настроено так, чтобы видеть сиденье, заднее стекло всё равно всегда рекламой заклеено. Она — эффектная высокая блондинка, в блестящем плаще. Он — очень интеллигентного вида мужчина, в костюме. Видно, что люди приличные. С каким-то шиком.

Точно! Вот что меня напрягло: сумка у них спортивная и какого-то неопрятного вида. Большая. Никак с ними не сочетается.

На светофоре останавливаемся, смотрю в зеркало на эту сумку, которая между ними стоит. А она шевелится. Из стороны в сторону. Вверх и вниз.

Паркуюсь, включаю аварийку. Поворачиваюсь к своим пассажирам высказать возмущение. А сумка расстёгивается — и из неё вылезает лохматая морда. Тигр!

Ну, не тигр, конечно, у страха глаза велики. Тигрёнок маленький. Вопрос "Что это у вас там" задавать уже глупо. Сижу с округлёнными глазами и открытым ртом.

— Послушайте, не высаживайте нас, пожалуйста. Мы в цирке работаем, у нас инвентаризация внезапная, а Гриша, тигрёнок наш, вот только недавно родился, мы ещё документы ветеринарные на него не успели оформить. Приходится на время проверки его к себе домой брать, чтобы скандала не было. Вы не бойтесь, он вам тут ничего не испортит. Мы готовы вдвое больше заплатить. Не на метро же нам ехать? Он маленький — может заразиться там чем-нибудь, — говорит блондинка чуть не плача.

С одной стороны — вполне безобидные ребята и очень хорошенький тигрёнок. А с другой — может, они контрабандисты, украли где-то тигра и везут. У меня из-за этого могут быть проблемы.

— Я всё понимаю. Но на такси. С тигром. Вылезайте, — говорю я, а сам понимаю, что я очень сильно пытаюсь не смотреть на милоту эту пушистую, потому что взгляд он, конечно, притягивает просто, как магнитом.

Блондинка в слёзы.

— Мужик, вот смотри — моё удостоверение, я помощник дрессировщика. Мы правда в цирке работаем, историю эту не придумали — если проверка его увидит, плохо будет и нам, и ему, — говорит молодой человек.

Тигрёнку Грише этот весь диалог не интересен. Он полностью вылезает из сумки. Вытягивается чуть не на половину сиденья и начинает требовательно стучать лапой плачущую блондинку по коленке. Она из кармана своего блестящего плаща достаёт детскую бутылочку с молоком.

— Можно я его хоть покормлю у вас? А то Гриша волнуется очень, — почти всхлипывая говорит она.

У меня в такси в центре Москвы из бутылочки кормят тигра. Нарочно не придумаешь. Как их выгнать в эту промозглую московскую весну, под снег с дождём? Гриша мурчать начал.

— Ладно. Поехали. Тигр-то у вас хоть какой? Бенгальский? Погладить дадите? — спрашиваю я.

— Бенгальский, — впервые за всё время поездки улыбнулась девушка. — Гладьте, только аккуратно, пока ест, а то может и когтями незнакомого поцарапать.

От обещанных чаевых я отказался. Я не из-за денег согласился их везти, а потому что мне стало Гришку жалко.

Общался потом с коллегами. Подобных баек у таксистов, оказывается, много. У одного цирковой пеликан кепку съел. Другой — пассажирке с козой отказал, ей пришлось через весь Петербург с животным пешком идти. Грише со мной повезло, надеюсь, у него и сейчас всё хорошо.