Сезонный фактор. Прививка от клещей: делать или нет

Лайф выяснил, насколько необходимы жителям мегаполисов противоклещевые вакцины и почему никто не гарантирует, что прививки спасут вас от энцефалита.

В период первого цветения пикники на природе и даже клумбы в городе могут быть опасны: активизируются клещи — переносчики множества вирусов, самым опасным из которых является клещевой энцефалит. Однако распространяют заразу далеко не все насекомые этого вида. Если вы обнаружили на себе присосавшееся насекомое, паниковать рано. Возможно, вам повезло — и этот клещ не заразит вас. Но выяснить это можно только после анализов врачей и экспертного заключения инфекционистов.

Где можно подхватить клещевой энцефалит?

Роспотребнадзор ежегодно изучает состояние парков, скверов и лесов, которые находятся в населённых пунктах или рядом с ними. Районы, где были обнаружены энцефалитные клещи, называются эндемичными.

В Московской области опасными районами считаются Талдомский и Дмитровский. В других районах клещи не заражены энцефалитом. По словам инфекциониста Ильи Акинфеева, тем, кто живёт далеко от эндемических районов и не бывает в них, прививку от клещей можно не делать. Эксперт рекомендует также прививаться тем, кто живёт на Урале и в Поволжье, поскольку там больше растительности и более распространены клещи.

— Людям, которые живут в эндемичных районах или периодически в них бывают, необходимо делать прививку от клещей. Лучше использовать отечественные вакцины, которые созданы специально для российских климатических зон, — советует иммунолог Алексей Бессмертный.

Его коллега онколог Андрей Кубашев считает, что делать прививки заранее не имеет особого смысла, поскольку в состав вакцин входят различные химические компоненты, оказывающие побочные действия на организм человека. Ведь перед каждой прививкой необходимо проходить обследование и делать анализ крови. Если у человека сильный иммунитет, прививка не повредит, а если человек не так давно болел, она может спровоцировать серьёзные осложнения.

Специалисты рекомендуют не делать прививки не только при простудных заболеваниях. Обострение хронических заболеваний и аллергии является противопоказанием для любых вакцин, в том числе и противоклещевых. В этот период иммунитет ослаблен, а бактерии, которые вводятся с помощью вакцины, могут усугубить положение.

— Считаю, делать прививки, если вас не укусил клещ, не нужно, лучше потратить деньги, если едете на природу, на хорошую защитную одежду. Необходимо пользоваться защитными спреями (репеллентами) и осматривать себя и своих животных, — сказал Лайфу Кубашев.

Нужно отметить, что под прививкой от клеща иммунологи подразумевают вакцину против энцефалита, в то время как клещи переносят не только эту опасную болезнь, но также болезнь Лайма, или боррелиоз, гранулоцитарные и моноцитарные эрлихиозы и многие другие инфекции.

Если прививаться, то когда?

Сторонники вакцинации от клещей считают, что эффективнее делать прививку в конце зимы или в начале весны, чтобы организм человека адаптировался перед активностью клещей. Но можно прививаться и в апреле-мае. По словам иммунолога Аллы Рыжих, вакцинация проходит в два этапа. Между прививками должно пройти три-четыре недели. Иммунитет к энцефалиту появляется ещё через две-три недели после второй прививки, поэтому желающим предохранить себя от вируса нужно подумать об этом заранее.

— У противоклещевой вакцины есть срок действия. Не всегда он измеряется одним годом. Лучше, перед тем как делать прививку, если вакцинируетесь ежегодно, сдать кровь и проверить, сохранился ли иммунитет с прошлой вакцинации, — советует иммунолог.

Спасёт ли прививка в случае укуса?

Несмотря на положительные отзывы иммунологов, вакцинация не является абсолютной гарантией того, что клещ не заразит энцефалитом. Если вы гуляли в эндемическом районе и подцепили клеща, нужно первым делом бежать в больницу.

Вам в любом случае сделают укол иммуноглобулина, не важно, прививались вы или нет. Даже если окажется, что клещ не является переносчиком энцефалита, свою порцию антител вы всё равно получите.

— Те, кто делал прививки против клещей, уже имеют эти антитела, поэтому вероятность заражения у таких людей ниже. Людям, которые не стали проходить вакцинацию, придётся несколько труднее в этом вопросе — всё зависит от того, как быстро они успеют добраться до медучреждения, где им введут иммуноглобулин, — говорит Илья Акинфеев.