Проверка на верность. Как узнать, что жена изменяет

Лайф выяснил, какие признаки говорят о том, что супруга вам не верна, и как построить с ней разговор, чтобы узнать правду.

— Женщины более хитрые, поэтому догадаться об обмане со стороны жены не так просто, как хотелось бы. Но если перемены в её поведении стали слишком очевидны и происходят очень стремительно, стоит задуматься и понаблюдать за супругой, — рекомендует гештальт-психотерапевт Анна Таипова.

Как определить, что жена изменяет

"Внезапно счастлива" Раньше её угнетали домашние заботы, а теперь она пребывает в отличном расположении духа Кадр фильма "28 спален" / © Кинопоиск

Любовная связь на стороне предполагает комплименты, подарки, положительные эмоции. Женщина не сможет скрыть воодушевления и нахлынувших на неё чувств, отмечает психотерапевт Мария Бурмака. Если вы замечаете, что жена слишком счастлива в последнее время, но при этом в вашей семье никаких кардинальных перемен в положительную сторону не происходило, возможно, причина её радости — не вы.

Критика мужа Ее стало раздражать в вас всё. И дышите вы тоже слишком громко! Кадр фильма "Левиафан" / © Кинопоиск

Сверьтесь с календарём. Если раздражительность не связана с "женскими днями", то проанализируйте причины критики в ваш адрес. Возможно, вы действительно стали невыносимы. Либо ваша благоверная нашла кого-то получше.

Звонки из ванной комнаты Она не выпускает телефон из рук. Включает в душе воду и с кем-то разговаривает, постоянно переписывается Кадр фильма "Качели"/ © Кинопоиск

Если вы попросите посмотреть её мобильник, скорее всего, получите в ответ истерику: "Ты что, мне не доверяешь? Я не могу общаться по телефону? Да, в ванной, потому что там ты не достаёшь меня своими вопросами!". И так далее. Если раньше у вашей избранницы не было зависимости от телефона и соцсетей, а теперь мобильный превратился в продолжение её руки, психолог Марина Бурмака рекомендует поговорить с женой об этих переменах. Вероятно, вас обманывают.

Секс уже не тот У неё теперь всегда "болит голова", "нет настроения", она "очень устаёт". А если близость и случается — лучше бы её не было Кадр фильма "Роковое влечение"/ © Кинопоиск

Мужчина после измены пытается "скрыть следы" в постели с женой, устраивая ей новый "медовый месяц". Женщины, как отмечает психолог Анна Таипова, так не умеют. От чувства стыда либо в связи с романтической привязанностью к новому избраннику женщина не может заниматься сексом с тем, кого обманывает. А если она всё-таки переступает через себя, то холодная интимная близость не приносит удовольствия никому из партнёров.

Романтика везде, кроме брака В её соцсетях картинки и цитаты про любовь. Иногда дома появляются букеты, которые "дарят на работе" Кадр фильма "Влечение"/ © Кинопоиск

Ей сложно сдерживать романтическое настроение, поэтому она демонстрирует его всем вокруг. Мужья иногда думают, что супруга таким образом намекает им на подарки и цветы и пытается заставить ревновать. Но, по словам психологов, очень часто женщина через соцсети хвастается своим новым увлечением.

— Женщины редко изменяют "из любопытства". Для супружеской женской неверности всегда есть причина. Часто причиной становятся месть изменщику-мужу, недостаток внимания, недовольство интимной жизнью в браке. Поэтому, прежде чем искать признаки измены жены и устраивать сцены, лучше сначала поговорить с ней, — объясняет Анна Таипова.

Если вы настроились на откровенный разговор и готовы услышать правду, можно использовать несколько вариантов беседы.

Взять на понт — соврите, что вы всё знаете, общие знакомые вам всё рассказали, а теперь её очередь раскрыть карты.

Поговорить по душам — скажите, что вы заметили в ней перемены, что вам интересно, с чем это связано.

Довести до слёз — прямой вопрос, изменяешь ли ты мне, может вывести неверную на эмоции. Вероятнее всего, это будут слёзы. Расплакалась, устроила истерику — значит пытается что-то скрыть.

Как резюмирует Мария Бурмака, мужчины всё чувствуют ещё более остро, чем женщины. Но зачастую не хотят верить своим ощущениям. Ведь мысль о том, что жена спит с кем-то ещё, это сильный удар по самооценке мужчины. Важно понимать, хотите вы жить с догадками, в потенциальном вранье или готовы к горькой правде. Возможно, что все предположения окажутся ложными и ревность станет поводом возобновить былые эмоции с любимой женой.