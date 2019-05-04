Секс под градусом. Почему не стоит делать это "на пьяную голову"?

Лайф выяснил, чем опасен секс в состоянии алкогольного опьянения и как он может отразиться на вас и ваших будущих детях.

Стопочка для уверенности, бокальчик для создания романтического настроя, пара глотков для веселья, алкоголь — это афродизиак. Обычно такие "мотивации" придумывают себе желающие выпить. Но если после выпивки дело доходит до интима, то, как утверждают врачи, даже небольшие дозы могут нанести непоправимый урон вашему организму и здоровью ваших будущих детей.

Чем опасен секс "на пьяную голову"?

Как отмечает кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе, стимулирующей дозой для романтического настроя является 100–150 мл хорошего вина. Всё выпитое сверх этой нормы может стать причиной беспорядочных половых связей.

ВИЧ Алкоголь притупляет чувство самосохранения, поэтому люди "забивают" на контрацепцию Кадр фильма "Днюха!" / © Кинопоиск

— Ни для кого не станет новостью, чем чревато отсутствие контрацепции. Это и венерические заболевания, и гепатит, и ВИЧ, — говорит нарколог Сергей Зайцев.

Инсульт и инфаркт Алкоголь пагубно сказывается на сосудах головного мозга и сердечно-сосудистой системе Кадр фильма "Волчок"/ © Кинопоиск

Во время интима может случиться перепад давления, который повлечёт за собой непоправимые последствия. Особенно опасно заниматься сексом "на пьяную голову" в бане, сауне или в душном помещении. Жара, как отмечают эксперты, может усугубить состояние организма и привести к сердечному приступу.

Поражение тестикул В мужском организме алкоголь проникает не только в кровь, но и в сперматозоиды Кадр фильма "Днюха!" / © Кинопоиск

— Молекулы этилового спирта и сивушных масел попадают в сперму, изменяют генетический состав сперматозоидов. Из-за этого рождаются дети с отклонениями. В нашей стране 2% детей учатся в коррекционных школах. Для сравнения — во Франции и в Великобритании только 0,4% детей посещают занятия во вспомогательных школах, — говорит сексолог Александр Полеев.

Психические отклонения У новорождённого психические заболевания могут не проявиться. Но в подростковом возрасте пьянство родителей может напомнить о себе Кадр фильма "Волчок"/ © Кинопоиск

— Задержки психического развития, шизофрения, психозы, аутизм у детей могут быть спровоцированы нетрезвым состоянием родителей во время зачатия. Отклонения могут проявиться у ребёнка не сразу, но риск очень высок, — отмечает Сергей Зайцев.

Физические уродства Дети, зачатые пьяными людьми, рождаются с физическими отклонениями Фото © Flickr/experimental photography

Необязательно быть хроническим алкоголиком, чтобы родить больного ребёнка. Можно быть абсолютно непьющим человеком, но в один день по какому-то особому случаю крепко выпить. И если в этот же день зачать ребёнка — очень высока вероятность, как отмечает Александр Полеев, стать здоровыми родителями больного малыша.