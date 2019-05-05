"Родительский запил". Как сохранить ребёнка здоровым при ссорах и разводах

Лайф выяснил у экспертов, как не травмировать психику ребёнка, когда родители пытаются его разделить между собой или самоутвердиться за его счёт.

Жительница города Клина приставила нож к горлу одной из дочерей и кричала, что убьёт ребёнка, если бывший муж не вернётся в семью. Девочка осталась жива, но, как утверждают психологи, она наверняка получила психологическую травму в связи с таким поведением матери.

Родители очень часто манипулируют детьми во время ссор, при разводах и даже в шутку, спрашивая: "Ты кого больше любишь: маму или папу?"

Семейный психолог Татьяна Семенко утверждает, что любой спор или скандал в семье отражается на психическом здоровье ребёнка. Поэтому важно научиться разговаривать со своим чадом.

Как не покалечить ребёнку жизнь, перетягивая его между родителями?

Не очерняйте партнёра Папа не плохой, а мама не истеричка. Оба родителя — хорошие Фото: © Shutterstock

Нельзя говорить ребёнку, даже во время эмоционального взрыва, что кто-то из родителей неправ. В сознании малыша эта информация может закрепиться, и он возненавидит "плохого" отца или перестанет воспринимать всерьёз маму. Как отмечают психологи, навязанное мнение ребёнка о маме или папе может проявиться не сразу. Некоторые дети припоминают слова родителей им же во время ссор в подростковом возрасте.

Ребёнок ни в чём не виноват Об этом нужно ему говорить. Чтобы он не думал, что ссоры в семье возникают из-за него Фото: © pixabay.com

— Дети по-своему переживают трудности в семье. Они винят себя в том, что происходит между родителями. Иногда начинают часто болеть, переключая фокус внимания мамы и папы на себя. Тем самым напряжение между мамой и папой на какое-то время снижается. Объясните малышу, что вы его любите. Оба, — говорит гештальт-психотерапевт Ирина Баева.

Расскажите ему сказку Поговорите с ребёнком на том языке, который он понимает Фото: © pixabay.com

Придумайте сказку о семье, в которой родители часто спорили, кто из них больше любит главного героя. И выведите сюжет на то, что все любили малыша одинаково, но каждый делал это по-своему. Ассоциативный ряд, как отмечает Татьяна Семенко, у детей работает очень хорошо. Через "волшебную" историю он быстро поймёт, что родители его не "пилят", а любят.

Не самоутверждайтесь за счёт ребёнка — вам это вернётся Если вы хотя бы иногда произносите слова: "Кого ты больше любишь: маму или папу?" — вы совершаете ошибку Фото: © pixabay.com

— За счёт ребёнка вы пытаетесь самоутвердиться. Каждый родитель, который так делает, должен понимать, зачем он так общается со своим ребёнком. Задайте себе вопрос: какие свои проблемы я пытаюсь решить? Я в чём-то соревнуюсь со своим партнёром? Я пытаюсь повысить собственную значимость? Только честно разобравшись в своих проблемах, вы сможете уберечь ребёнка от психической травмы, — объясняет Татьяна Семенко.

Не подкупайте ребёнка, а любите Подарки, сладости, развлечения — всё это должно быть в меру, иначе можно избаловать малыша Фото: © Фото: © flickr/asenat29

Психологи отмечают, что ребёнку нужно дарить любовь, а не новый смартфон. Он должен чувствовать, что вы — его поддержка, что к вам он всегда может обратиться за помощью и вы никогда не обойдёте его своим вниманием. Если ваш партнёр этого не понимает, разговаривать нужно с ним, а не с ребёнком.

Объясните своему мужу или своей жене, что ему нужны оба родителя, чтобы вырасти полноценным человеком без психологических травм и детских обид. И помочь ему вы можете только вместе.