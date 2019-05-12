Руки не для скуки. Как тренировать память, перебирая пальцами

Лайф собрал упражнения и хобби, которые способствуют развитию памяти и улучшению работы мозга.

Чистка зубов другой рукой Если вы правша — держите зубную щётку в левой руке, если левша — в правой Фото © Flickr/ Edward Webb

Так вы сможете тренировать оба полушария мозга, развивать скорость мышления и память. Иногда можно тренироваться писать рукой, которая вам непривычна, держать ею ложку или просто пару раз в неделю в течение дня всё делать не той рукой, которой привыкли.

Древние мудры Соедините кончики указательного и большого пальцев, как будто показываете жест О'K Фото © Pixabay

У древних славян и индусов в почёте были ведические практики. Они придумали складывать пальцы в определённые фигуры, которые называются мудрами, чтобы стимулировать энергетические центры нашего организма. О'K — это мудра знаний. Она помогает развивать внимание и память. Физиолог Ринад Минвалеев рекомендует соединять пальцы на 5–6 минут и не забывать при этом делать медленные вдохи и выдохи. Такое упражнение лучше делать два-три раза в день.

Грецкие орехи Возьмите грецкий орех в скорлупе, положите на левую ладонь, правой ладонью начните катать его Фото © Flickr/Ryan Taylor

Вспомните, как в детстве делали колобка из пластилина. Такими же движениями катайте орех медленно, прорабатывая все точки на ладони. Делайте это с усилием в течение одной минуты. Затем поменяйте руки — катайте орех по правой ладони. Так вы "оживите" все точки на своих ладошках, которые, по словам экспертов, отвечают за мозговую активность.

Бисер, вышивка, выжигание Если запоминать рисунок, но создавать его по памяти, можно натренировать мозг и предостеречь его от склероза и других расстройств Фото: © Pixabay

Дефектолог Наталья Бабанина отмечает, что в вышивке и бисероплетении нужно не только запоминать рисунок, но и держать в голове, сколько крестиков или бусин определённого цвета понадобится для данной строчки. Это дополнительная и полезная нагрузка на нейронные связи.

Музыкальные инструменты Нужно не только выучить ноты и аккорды, но и запомнить тексты любимых песен, чтобы радовать себя и близких музыкой Фото: © Public Domain Pictures

Музыка способна не только вызвать эмоциональные переживания и активизировать мыслительные процессы, она благотворно сказывается на нервной системе, настроении и памяти. Мы многое можем забыть, как теорему Пифагора, но текст любимой песни — никогда. А если научиться играть на гитаре, фортепиано или скрипке, то в памяти отпечатаются ещё и аккорды.

Как отмечают эксперты, за состоянием своей памяти нужно следить задолго до преклонных лет: тренировать мозг, развивать мелкую моторику. Если учить английский или запоминать стихотворения для вас сложно, попробуйте собрать лего, поиграть с кубиком Рубика или сыграть "Кузнечика" на гитаре. Ваш мозг будет служить вам долго и сохранит лучшие моменты жизни, которые всегда будет приятно вспоминать.