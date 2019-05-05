10 признаков обмана. Как распознать ложь

Лайф выяснил, как по жестам и мимике собеседника понять, что вас обманывают, и какие есть уловки у любителей лжи.

Тело нас выдаёт. Когда человек обманывает, он нервничает. Контролировать речь и тело во время стресса практически невозможно, поэтому есть несколько признаков, по которым можно распознать враньё.

Но, как отмечает психотерапевт Юлия Павлова, нельзя только по одному признаку делать вывод, что перед вами лжец. Нужно смотреть всё в совокупности: голос, жесты, мимику, речь.

— Если вы хотите вывести собеседника на чистую воду, сначала поговорите с ним о чём-то, что его расслабит. Следите в это время за его поведением: как он жестикулирует, какой у него тембр голоса, куда он смотрит. Так вы считаете базовое поведение человека. Если после того, как вы зададите прямой вопрос, поведение останется таким же — вас не обманывают. А если отличия всё-таки есть, скорее всего, перед вами лжец, — говорит профайлер Ульяна Карагезьян.

Как понять, что вас обманывают?

Глаза Он будет часто моргать, отводить глаза, но иногда смотреть на вас, чтобы оценить, внимательно вы на него смотрите или нет

Как отмечает Светлана Филатова, миф о том, что человек никогда не смотрит в глаза, когда врёт, уже изжил себя. Обманщики научились контролировать свой взгляд, поэтому могут уставиться на вас и продолжать врать. Поэтому обратите внимание, как часто человек моргает и отводит ли взгляд в сторону.

Голос Дрожит. Меняется тембр голоса

Если обычно у человека высокий голос, то, по словам Ульяны Карагезьян, при обмане он становится ниже. И наоборот — низкий голос становится несколько выше.

Речь Становится более быстрой. Язык начинает заплетаться. Появляются слова-междометия: ну, типа, как бы

— Даже если лживая речь была отрепетирована, любой неожиданный вопрос может выбить человека из колеи. Он начнёт путаться в словах, подбирать выражения, заметно нервничать, — говорит Юлия Павлова.

Тело Закрытые позы. Несвойственные жесты: если в обычной жизни человек много жестикулирует, то при обмане зажимается. И наоборот

Во время разговора задайте человеку прямой вопрос, который вас волнует. Если ваш собеседник наклонится вперёд или сделает какое-то движение вам навстречу — он говорит правду. Если отклонится, сделает шаг назад — обманывает. По словам Юлии Павловой, это происходит неосознанно и даже самого искусного лжеца можно поймать благодаря его телу.

Дыхание Становится прерывистым. Во время обмана человеку не хватает воздуха

— Наблюдайте за дыханием: во время стресса, а обман это стресс, дыхание становится менее глубоким. В результате человеку не хватает воздуха и он может начать "глотать" концовки слов, задыхаться, — добавляет Светлана Филатова.

Как ведут себя профессиональные лжецы?

Они верят в то, что говорят. По мнению Юлии Павловой, только абсолютная убеждённость в истинности собственных слов может избавить обманывающего человека от очевидных признаков лжеца.

— Лучший обман — это полуправда, — считает Ульяна Карагезьян. — Если вы хотите в чём-то соврать, то основывайтесь на фактах, которые реально были в вашей жизни.

Обычно правдивые истории дополняют какими-то ситуациями, которых не было на самом деле, то есть основа лжи уже существует. Так человеку удаётся скрыть обман даже от психологов: его не выдаёт тело, и собеседник не понимает, что вовлекается в обман.