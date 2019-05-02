Дёшево, но хорошо. Как выбрать приличное вино

Наступило время пикников и шашлыков. Какое вино выбрать и как его пить, чтобы получить максимум удовольствия при минимуме затрат?

Деньги — не главное

Бессмысленно гнаться за дорогими именитыми винами. Если вы собираетесь на пикник, то вряд ли возьмёте с собой правильные бокалы для дорогих напитков. А потребление вина в полевых условиях из пластиковых стаканчиков всё равно не позволит оценить все тонкости его вкуса и аромата.

Оптимальный выбор — то, что называется качественным вином на каждый день, то есть вино, не блещущее какими-то выдающимися достоинствами, но и лишённое каких-то выраженных недостатков. Такое вино российского производства обычно стоит в диапазоне от 250 до 350 руб за бутылку. Импортные вина аналогичного качества обходятся приблизительно в 400–600 руб, и в данном случае совершенно нет смысла переплачивать.

Если у вас нет проверенного лично вами производителя, чья продукция вам нравится, и магазинная полка вводит вас в ступор множеством незнакомых этикеток, — выбирайте вина по географии, которая прописана на этикетке. Обратите внимание на регион, где был выращен виноград, а затем сравните со строчкой "Производитель" — географические данные должны совпадать. Если таких данных на этикетке нет или они не совпадают, вы имеете дело с вином, произведённым в России из так называемого балка — импортных виноматериалов, ввезённых в страну цистернами. Качество балковых вин при сходной цене, как правило, заметно ниже.

К пикнику и шашлыку

В тёплую погоду на природе в качестве аперитива и дижестива хорошо идут белые сухие вина с ароматами зелёного яблока, полевых цветов и медовыми нотками. Это типичный букет недорогих вин из винограда сорта "шардоне", имеющихся в ассортименте любого серьёзного производителя.

Хорошо подходят и вина из сортов алиготе и совиньон-блан. А вот от приобретения рислинга лучше воздержаться. Характерные для этого сорта минеральные тона с нотками мела и битума могут не всем прийтись по вкусу.

Женщины в большинстве своём предпочитают белые и розовые вина чуть послаще — полусухие и полусладкие, с фруктовыми и ягодными нотками.

К шашлыкам и всем видам жареного красного мяса лучше всего подойдут танинные вина с нотками чёрной смородины и черноплодной рябины из винограда сортов "каберне-совиньон", "мерло", а также их купажей.

Приобрести все эти вина по 250—350 руб за бутылку несложно. Многие из этих вин можно встретить в таких сетевых супермаркетах, как "Ашан", "Пятёрочка", "Перекрёсток". Но лучше зайти в магазин специализированной винной сети: там выбор будет намного шире, а цены зачастую ниже.

Главное — прохлада

Самый беспроигрышный и надёжный способ испортить впечатление от вина — это его перегреть. Даже весьма посредственное вино правильной температуры понравится вам намного больше, чем самое лучшее, но слишком тёплое.

Оптимальная температура подачи красных вин составляет 16–18 градусов, белых и розовых — 12–13 градусов. При этом если красное вино просто теряет свою привлекательность, то перегретое белое, даже самое изысканное, может даже вызвать отвращение.

Не бойтесь охладить вино до температуры, близкой к нулю. На тёплом воздухе бутылки, и в особенности бокалы, греются очень быстро. А вам будет вкусно и весело.