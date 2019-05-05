"Не винные" жертвы. Как распознать поддельное вино в магазине

Лайф выяснил, как не наткнуться на суррогат и купить качественный алкоголь в ценовой категории 100–500 рублей.

Ситуация с продажей некачественного алкоголя остаётся сложной. Росалкогольрегулирование опубликовало свежий доклад по итогам работы за 2018 год. Из документа следует, что для выявления продукции, находящейся в нелегальном обороте, было проверено 2,007 миллиона декалитров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 40% всей проверенной продукции оказалось нелегальным товаром.

Купить хорошее и недорогое вино к ужину или в подарок друзьям можно — нужно лишь следовать простым правилам, которые помогут избежать покупки суррогата.

Как выбрать настоящее вино?

Только магазины с лицензией Требуйте лицензию и покупайте вино только в крупных проверенных магазинах Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Торговля суррогатным алкоголем — уголовное преступление, поэтому все магазины, работающие по лицензии, обязаны вести строгую отчётность о его продаже через систему ЕГАИС. По 54-му федеральному закону, при продаже вина продавец должен чек отдать в руки покупателю, а его электронную копию отправить в ФНС. Если в магазине этого не происходит, значит, там однозначно продаётся некачественная продукция.

Внимание на этикетку Качество печати этикетки должно быть высоким. Размытости, нечёткий шрифт и другой полиграфический брак должны насторожить Фото: © L!FE

Этикетку, наклеенную наспех в подвале вручную, легко отличить, если посмотреть бутылку на свет. Будут видны неровные разводы клея — вместо аккуратных ровных линий. Любые надорванности и помятости самой этикетки должны вызвать подозрение — производители качественного вина строго следят за оформлением бутылок.

Сведения о товаре На этикетке должны быть указаны страна-изготовитель, завод-производитель, состав, содержание спирта, сахара и дата изготовления Фото: © РИА Новости / Артём Креминский

Также на бутылке вина обязательно должна присутствовать информация о содержании в нём вредных веществ — оно не должно превышать установленную норму. Отсутствие этих данных, а также предупреждающей надписи о вреде алкоголя здоровью должно насторожить.

Дата изготовления Дата изготовления должна быть проштампована на этикетке отдельно. Она не может быть напечатана вместе с остальной информацией Фото: © L!FE

Важно, чтобы на штампе с датой не было размытостей и полиграфического брака. Также на качественном вине указывается дата сбора урожая — она может быть проштампована вместе с датой розлива либо может быть расположена на лицевой этикетке бутылки.

Содержание сахара Внимательно посмотрите на этикетку — содержание сахара в вине должно соответствовать классической рецептуре Фото: © L!FE

Содержание сахара в вине должно быть следующим: в сухих винах — до 4 г/дм³, в полусухих — до 18 г/дм³, в полусладких — до 45 г/дм³, в сладких — не менее 45 г/дм³. Если сахара больше и на этикетке не написано, что вино креплёное, значит, его добавили искусственно.

Осадок Если вы покупаете вино категории эконом, в нём не должно быть осадка Фото: © Flickr/highlander411

В дорогих выдержанных винах немного осадка быть может, но он не должен покрывать всё донышко. Для того чтобы проверить, есть ли в напитке осадок, до того, как открыли бутылку, направьте её на свет и резко переверните вниз горлышком.

Проверенный производитель Если вы сторонник определённой марки, вас должны насторожить любые изменения: новая форма бутылки, другая этикетка Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Многие производители стараются дополнительно защитить себя, нанося на стекло какие-либо знаки. Если вы часто покупаете один и тот же напиток, то можете почитать на сайте производителя обо всех таких "фирменных" приметах. Подделывать их, как правило, невыгодно и сложно.

Акцизная марка Вся без исключения алкогольная продукция, которая ввозится на территорию РФ, должна иметь акцизную марку Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Самый надёжный способ узнать, не подделка ли перед вами, — проверить подлинность акцизной марки прямо в магазине. Нужно установить на телефон приложение — сканер алкоголя, которое позволяет получить информацию, зашифрованную в акцизной марке алкоголя. Сканируйте QR-код из чека алкоголя и проверяйте алкоголь на контрафакт. Чек с QR-кодом ЕГАИС вам обязаны предоставить при покупке.

Необычная тара Воздержитесь от покупки недорогого вина в излишне "навороченной" бутылке Фото © WineStreet

Чем сложнее тара, тем она дороже. Отсюда выходит, что большую часть средств производитель вложил в саму бутылку, а на её содержимое потратил абсолютный минимум. Так что, может, это и не подделка, но продукт весьма невысокого качества.

Адрес изготовителя и импортёра Надпись на итальянском или французском языке на этикетке не гарантирует, что вино импортировано из этих регионов Фото © L!FE

Внимательно читайте текст этикетки на русском языке. Адрес производителя и импортёра может не совпадать, а это означает, что вино может быть изготовлено где-нибудь в Люберцах, а не в провинции Бордо. Покупать такие напитки опасно.