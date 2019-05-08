Обниматель, толкатель и лежебока. Топ-20 странных работ с высоким доходом

Лайф собрал 20 самых странных, но при этом высокооплачиваемых работ. Образование значения не имеет, самое главное — личностные качества.

Обниматели Профессиональные объятья и поддержка за 60$ в день — примерно 4000 рублей

Тактильный контакт часто подтверждает психологическую близость, в которой особенно нуждаются клиенты таких специалистов-обнимателей. Представители этой профессии стали особенно актуальны из-за социальной обособленности. Главное условие в работе — открытость душой и телом.

Подружка невесты Одна свадьба приносит "профессиональной подружке" от 300 до 2000 долларов

У заказной подруги, выбранной из каталога агентства, те же задачи, что и у настоящей: помощь невесте в приготовлениях и проведении свадьбы, только "подружка" не может спорить с заказчицей.

Доставщик плохих новостей Умея деликатно и учтиво доносить неприятные сообщения, в год можно зарабатывать около 57 тысяч долларов

Официально должность называется "координатор по тяжёлым утратам". Работа хоть и прибыльная, но связана с постоянным стрессом. Доставщикам часто приходится сообщать родне о смерти или болезни, что вызывает крайне негативные эмоции у самого работника.

Плакальщики Оплакивание покойного в громогласной компании плакальщика стоит от 35 долларов в час

Профессия древняя, сегодня на неё активно нанимают ещё и мужчин. На выбор клиента, парни "плачут": со всхлипами, подвываниями, с падением на колени, с битьём головой об стену и катанием по полу.

Велосипедист Google Street View Съёмки на велосипеде районов, недоступных автомобилям, для карт Google

Казалось бы, катайся и фоткай. Но этот трёхколёсный велосипед с камерами весит более 100 килограммов, управлять им не так просто. Нужна хорошая физическая подготовка.

Толкатель с башни Инструктаж и пинок нерешительным прыгунам — за 50 000 долларов в год

Официально работа называется "оператор банджи-джампинга". Нужно сталкивать людей с самых экстремальных аттракционов и получать за это деньги.

Смотритель за пандами Китайский заповедник панд за уход, кормление и наблюдение платит до 35 000 долларов в год

Специальные люди должны следить за милыми животными. Это важная экологическая миссия, ведь сохранение популяции панд — проблема мирового уровня.

Дегустатор шоколада За оценку качества, вкуса и запаха шоколада крупные производители платят дегустатору от 30 000 до 60 000 долларов в год

Важно не просто знать сам продукт хорошо и изучить всю сферу шоколадного производства, но и быть объективным в системе оценивания.

Психолог для животных Корректировка поведения питомцев и хозяев — 30 тысяч долларов в год

Специалист анализирует поведение домашних животных, делает вывод, какие проблемы беспокоят питомца, а затем назначает систему лечения. В Европе и США эта работа становится всё более востребованной.

Ревизор водных горок За тест-драйв горки кроме достойной оплаты аквапарки и отели предлагают бесплатное проживание и питание

Проверяющий тестирует горки и выносит свой вердикт по поводу их безопасности, удобства, "крутизны" и экстремальности. Прежде чем искать вакансии с этой должностью, нужно научиться плавать и изучить стандарты качества водных аттракционов. Только с этими навыками аквапарки готовы брать ревизоров.

Приноситель извинений Профессиональный "извиняльщик" нужен авиакомпаниям. Разбираться с жалобами и приносить извинения — вот и вся работа

В 2016 году в авиакомпании Southwest Airlines работала отдельная команда, которая отвечала на жалобы, и в течение суток пассажирам приносили извинения. С одной стороны, общаться с недовольными людьми — точно не работа мечты. Но с другой стороны — оплата за старания превышала зарплату учителя в США.

Учитель по игре Fortnite Тренер по Fortnite получает 20 долларов в час — примерно 1300 рублей

Яркий пример, когда хобби помогает зарабатывать. Компьютерная игра стала так популярна, что родители нанимают детям тренеров для занятий киберспортом.

Человек-пугало В США огородное пугало получает 250 евро в неделю

22-летний Джейми Фокс после окончания университета отпугивает куропаток в ярко-оранжевом пальто, играя на музыкальных инструментах.

Лежебока Лежать в постели 70 дней за 18 тысяч долларов

Космическое агентство NASA платило волонтёрам за то, чтобы те лежали почти весь день в кровати. Исследование помогает изучать человеческий организм и анализировать, как здоровье космонавтов можно будет адаптировать после полётов.

Друг на час Актёры на пару-тройку часов станут вашей семьёй примерно за 370 долларов

Такие эскорт-услуги популярны в Японии. "Жену", "друга" или "коллегу" напрокат можно взять в специальном агентстве на официальное или романтическое мероприятие. Но интим не предлагать — это условие прописано в договоре.

Ныряльщик со скал В рамках мировой серии Red Bull Cliff Diving отчаянные экстремалы ныряют в неизвестные воды за деньги

Нужно иметь огромное мужество и точность, чтобы нырять неизвестно куда. Но смельчаки, жаждущие адреналина и наживы, ежегодно находятся. Соревнования по прыжкам проходят ежегодно в самых разных точках нашей планеты.

Критик барбекю Работа на полный рабочий. Нужно пробовать барбекю в разных заведениях, а затем писать статьи. Или книги

Даниэль Вон бросил работу архитектором в 2013 году и стал первым критиком барбекю. Он пишет статьи для СМИ и уже издал книгу "Пророки копчёного мяса. Путешествия по барбекю Техаса".

Наблюдатель за сохнущей краской Нужно следить за краской, которая с высыханием меняет цвет и может начать облетать со стены

Работа может показаться очень скучной, но если представить, как на твоих глазах за считаные минуты краска превращается в твёрдую субстанцию, меняет цвет и может начать трескаться, — это покруче любого артхаусного кино.

Лайкальщик В Китае очень активно работают такие сервисы с "лайкальщиками"

Нажиматели и собиратели лайков в соцсетях и на сайтах раскручивают ресурсы своими пальцами.