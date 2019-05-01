Вкусный топ-3. Как, лёжа на диване, похудеть, выспаться и успокоиться

Как без таблеток, уколов и изнурительных тренировок сжечь за ночь 150 граммов жира, хорошо спать и бороться со стрессом, выяснил Лайф.

Достаточно соблюдать ряд простых рекомендаций, чтобы без лекарств, изнурительных диет и тренировок стать стройнее, спокойнее, здоровее и счастливее.

Гормон мелатонин Нормализует сон Фото © Pixabay

Для того чтобы нормализовать выработку мелатонина, совершенно необязательно пить снотворное. Оказывается, достаточно просто добавить в свой ежедневный рацион некоторые продукты питания.

— Есть продукты, которые способны нормализовать сон: это та пища, в которой содержится аминокислота триптофан. Её много в молоке, зелёных овощах, морепродуктах и рыбе, — рассказал врач-сомнолог Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Серго Центерадзе. — При этом стоит избегать алкоголя и уменьшить потребление сладких газированных напитков и кофе.

Также для нормальной выработки мелатонина важно соблюдать режим сна и отдыха: ложиться вовремя, так как мелатонин выбрасывается в кровь в период с 23:00 до часа ночи и только в затемнённом помещении.

Соматотропный гормон Позволяет худеть во сне Фото © Shutterstock Inc

— Здоровые люди могут есть и мучное, и сладкое и не полнеть, потому что у них не сломан этот механизм, вырабатывающий соматотропный гормон. Он вырабатывается в ночное время и способен за 50 минут сжечь 150 г жировой ткани. Чтобы похудеть, надо засыпать до 12 ночи — этот гормон продуцируется исключительно во сне в промежуток от 12 до часа ночи. Кроме того, соматотропный гормон будет вырабатываться, если вечером съедать два варёных белка куриных яиц, — рассказал диетолог Алексей Ковальков.

Если же проблемы с лишним весом серьёзные, не нужно надеяться только на гормон, стоит посетить эндокринолога. Он назначит необходимые анализы и скорректирует образ жизни в соответствии с их результатами.

Несмотря на то что эндокринных заболеваний, которые приводят к развитию ожирения, встречается всего 5%, у всех таких пациентов врачи находят изменения выработки гормонов и ферментов, в частности — неполноценную выработку эндорфинов, которую они восполняют сладкой и жирной едой.

Полным людям необходимо отслеживать дефицит железа, витамина D, инсулина, инсулинорезистентность, уровень глюкозы в крови, пролактин, массу гормонов.

Борьба с кортизолом Помогает снимать стресс Фото © Pixabay

Последние медицинские исследования показали, что гормон стресса кортизол не только способен воздействовать на нашу нервную систему, но и может ускорить старение.

Избыток кортизола приводит к повышению уровня сахара в крови, увеличению кровяного давления, ожирению, мышечной слабости, ухудшению состояния кожи, остеопорозу. Но, оказывается, снизить его выработку можно без лекарств и таблеток.

— Уменьшить концентрацию кортизола можно при помощи ароматерапии. Заметные улучшения наблюдаются под влиянием смеха, особенно при общении в компании. Способны помочь игры с домашними животными, прослушивание любимой музыки, танцы, йога, медитация, умеренные физические тренировки, глубокий качественный сон, жевание жвачки и высокая освещённость помещений. Поддержание правильной осанки и прямая спина тоже снизят концентрацию кортизола в крови, — отмечает известный биогеронтолог, доктор биологических наук, руководитель профильной лаборатории в Институте биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН и Московском физико-техническом институте Алексей Москалёв.

Как правило, уровень кортизола повышается под действием кофеина, а значит, стоит ограничить употребление чая и кофе. Ещё врачи советуют регулярно гулять на свежем воздухе: 20–30 минут достаточно, чтобы нормализовать выработку кортизола.