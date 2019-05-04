Зефир и пикантные части барана: что ещё можно приготовить на костре, кроме мяса

Лайф предлагает необычные варианты блюд для пикников. Чтобы их приготовить, нужны мангал и совсем немного времени.

Шашлык из креветок

Креветки — беспроигрышный вариант. Кто-то считает их идеальной закуской к пиву, кто-то — лучшим союзником низкокалорийной диеты. Как бы то ни было, когда креветки приготовлены правильно, их мясо просто тает во рту.

Ингредиенты:

Креветки — 700 г

Лимон — 2 шт.

Оливковое масло — 3 ст. л.

Креветки (лучше королевские, потому что они большие) разморозить, промыть. Ни в коем случае не снимать панцирь. Выдавить на них лимонный сок, полить оливковым маслом.

Наколоть креветки на длинные деревянные шпажки, смоченные в воде. Выложить на решётку гриля. Жарить по три-пять минут с каждой стороны. Перед употреблением очистить.

Бараньи яички на огне

В холодильнике такой субпродукт случайно обнаружиться не может, его надо приобрести специально. Но результат стоит времени, затраченного на поиски.

Ингредиенты:

Бараньи яички — 700 г

Молоко — 1 л

Курдючное сало — 150 г

Соль, перец — по вкусу

Залить цельные семенники на час молоком. Затем слить молоко, порубить яички на достаточно крупные куски. Добавить соль и перец. Курдючное сало порезать небольшими ломтиками, по размеру меньше, чем семенники.

И то и другое нанизывается на шампуры по очереди. Поскольку мясо яичек и курдючный жир очень нежные продукты, шашлык запекается буквально за семь минут.

Шашлык из шампиньонов

Как ни странно, это очень сытное блюдо. Чтобы полностью насытиться, взрослому человеку достаточно съесть всего шесть-семь запечённых шампиньонов.

Ингредиенты:

Шампиньоны — 500 г

Соус соевый — 50 мл

Чеснок — 3 зубчика

Лимон — 0,5 шт.

Перец, соль — по вкусу

Грибы моем, добавляем к ним измельчённый чеснок. Выливаем к ним соевый соус. Сок из половины лимона выдавливаем руками, хорошо перемешиваем.

Маринованные грибы нанизываем на шампуры и обжариваем на очень горячих углях по две минуты с каждой стороны.

Огненный перец

Зелёный болгарский перец сам по себе — мало впечатляющий продукт. Но на огне получается потрясающе вкусным.

Готовить его нужно целиком, проткнув шпажкой или шампуром. Критерий готовности — почерневшая шкурка должна лопнуть. Её надо снять, держа овощ за плодоножку. Чистить перец обязательно горячим — для этого периодически макайте пальцы в мисочку с холодной водой, чтобы не обжечься.

Всё также держа перец за плодоножку, снимите его мякоть вилкой в тарелку, чтобы не есть вместе с семечками. Может быть самостоятельным блюдом и отличным гарниром к любому мясу.

Сырно-беконные рулетики

Это самое простое блюдо, которое можно приготовить на мангале. Но от этого оно не менее популярно.

Накладываем друг на друга листы сыра и бекона, сворачиваем в рулетик так, чтобы со стороны огня был бекон. Прокалываем шпажкой и жарим буквально пару минут.

Сёмга на гриле

Сочное мясо сёмги отлично подходит для худеющих. К тому же приготовленная на гриле сёмга вкусна и в остывшем виде.

Ингредиенты:

Филе сёмги — 800 г

Лайм — 2 шт.

Укроп — 1 пучок

Соль, перец, оливковое масло — по вкусу

Нарежьте рыбу порционными кусками, замаринуйте на 10 минут в мелкорубленном укропе и соке лайма. Затем посолите, поперчите, сбрызните оливковым маслом, уложите на решётку и запекайте 15 минут.

Жареный зефир

Этот горячий десерт прохладным майским вечером особенно придётся по вкусу детям.

Мода на жареный зефир пришла к нам с Запада. Но отечественное пористое и нежное лакомство для этого не подойдёт. Зефир, который можно обжарить на костре, называется маршмеллоу.

Зефирки нужно наколоть на деревянные шпажки или оструганные чистые прутья и, поворачивая, жарить на костре две-три минуты.

По консистенции маршмеллоу напоминает пастилу. Если разогреть его на огне, то сверху десерт покроется коричневой корочкой. А внутри будет мягким и тягучим.