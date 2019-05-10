Экстрим или пляж. Какой отдых подойдёт разным знакам зодиака

Лайф выяснил, какой вид отдыха нужен Ракам и Стрельцам, куда отправить Скорпионов и где будет хорошо Водолеям с Девами.

— Не существует универсального рецепта отдыха для всех людей. Каждый знак зодиака предпочитает определённый вид досуга и удовольствие может получить, только находясь в "своей атмосфере". Важно знать, в какой именно, — отметил руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный.

Овны Пляж + походы Фото: © Pixabay

Овнам нужен активный, динамичный отдых, сочетающий в себе лежание на пляже и походы по интересным местам. Как отмечают астрологи, туристические места Овнов не так вдохновляют, как путешествия по уголкам дикой природы с завораживающими видами. Им нужен драйв и пляжный релакс одновременно.

Тельцы Спокойный отдых — качественные курорты и отели Фото: © Pixabay

Представители этого знака ценят высокий уровень комфорта. Как правило, Тельцы весь год копят деньги на отпуск, а потом отдыхают на широкую ногу. Поэтому им важно, чтобы всё было удобно, красиво и достойно.

Близнецы Круизы Фото: © Pixabay

Близнецы любят каждый день бывать в разных местах, бродить по разным городам, но всякий раз возвращаться к себе "в дом", поэтому круиз — идеальный вариант.

Раки Отдых на даче Фото: © Shutterstock

Они предпочитают семейный отдых, чтобы все были рядом. Дачу можно заменить базой отдыха, совместным путешествием или домашними посиделками. Главное — все близкие в сборе, тогда раки будут спокойны и смогут отдохнуть.

Львы Экстрим Фото: © Pixabay

Даже на отдыхе в люксовом отеле Львов лучше порадовать чем-то, что взбудоражит в жилах кровь. Полёт на параплане, аэротруба, дайвинг — любое приключение придётся им по вкусу.

Девы В режиме онлайн Фото: © Shutterstock

Девы не смогут отдохнуть без Интернета. Поэтому путешествие в глушь, где нет покрытия "всемирной паутины", им будет не по душе. По словам Сергея Безбородного, Девам нужно постоянно следить за новостями, обновлениями, переписываться с друзьями и быть в курсе событий.

Весы Романтичные выходные Фото: © Pixabay

Если есть вторая половинка — лучше провести время вместе, устроить романтический отпуск. Если свою любовь встретить не удалось, можно устроить уик-энд с друзьями. Главное — не быть в одиночестве, иначе отдыха не получится, а подкрадётся депрессия.

Скорпионы Погорячее Фото: © Pixabay

Им хочется в жаркие страны или туда, где тепло: в горячие источники, в баню, на тёплые спа-процедуры. Если погода не будет баловать солнышком, Скорпионы вообще могут отказаться выходить из дома.

Стрельцы На колёсах Фото: © Pixabay

Стрельцам нужны путешествия на автомобиле. Чтобы слышать шум мотора, чувствовать скорость и самостоятельно управлять направлением движения. Если нет автомобиля — можно путешествовать на автобусе. Главное — правильно выбрать маршрут.

Козероги Не отступая от плана Фото: © Shutterstock

Это может быть поездка куда-то, встреча с родственниками и друзьями или лежание дома на диване. Самое важное для Козерога — всё продумать заранее. Спланировать каждую минуту, чтобы отдыхать чётко по графику, иначе он будет нервничать и не сможет расслабиться.

Водолеи В одиночку Фото: © Pixabay

Представители этого знака очень переменчивы. Они могут планировать поездку, а потом резко передумать и остаться дома. Или наоборот. С ними невозможно составлять график и строить планы. Поэтому пусть отдыхают отдельно, предоставленные самим себе.

Рыбы В лесу Фото: © Pixabay

Рыбам, как и Ракам, нужен семейный отдых. Но им нужно, чтобы отдых с близкими был на природе, где много растительности, буйство красок и простор. Можно съездить в лес на пикник, прогуляться по парку или съездить куда-то к пальмам — зависит от количества выходных и финансов.

Астрологи отмечают, что после майских праздников лучше не планировать дополнительный отпуск. Приберегите возможный отдых на вторую половину лета, тогда вы сможете расслабиться и зарядиться энергией сполна.